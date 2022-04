Sprintgoud voor Harrie Lavreysen bij Nations Cup in Glasgow

Harrie Lavreysen heeft op de slotdag van de Nations Cup baanwielrennen in Glasgow goud gewonnen in het sprinttoernooi. De olympisch en wereldkampioen sprint rekende in de finale in twee heats af met Matthew Richardson uit Australië. Het brons was voor Sébastien Vigier uit Frankrijk.

Zaterdag wist Lavreysen in Schotland ook al goud te winnen op de keirin. Hij nam daarmee revanche op de nederlaag die hij eerder leed met de teamsprinters. Na een winning streak van meer dan vier jaar kwamen de Nederlandse mannen (met een flink gewijzigde opstelling) niet verder dan brons.

Sam Ligtlee en Tijmen van Loon werden in het sprinttoernooi in Glasgow al vroeg uitgeschakeld. Op het omnium kwamen Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik in actie, maar zij kwamen niet verder dan een veertiende en een zestiende plaats. Het goud ging naar de Brit Oliver Wood, voor Sebastian Mora uit Spanje en de Belg Fabio Van den Bossche.

Net geen keirin-medaille voor Van der Peet

De vrouwen reden de keirin op de slotdag. Steffie van der Peet greep in de finale net naast de medailles. Zij eindigde als vierde, achter de Française Mathilde Gros (goud), de Colombiaanse Martha Bayona (zilver) en de Canadese Lauriane Genest (brons). Laurine van Riessen werd derde in de B-finale en dus negende overall.

Op de koppelkoers bij de vrouwen haalden Maike van der Duin en Marit Raaijmakers namens Nederland de finish niet vanwege een valpartij. Frankrijk behaalde het goud, voor Italië en Denemarken. Shari Bossuyt en Lotte Kopecky werden namens België vijfde.