Goud voor Lavreysen in Nations Cup, medailles voor Van der Duin en Lamberink

Zaterdagavond stonden er weer een heleboel onderdelen op het programma van de Nations Cup in Glasgow. Een van de hoogtepunten was de overwinning van Harrie Lavreysen op de keirin. Er waren ook medailles voor respectievelijk Maike van der Duin en Kyra Lamberink.

Maar we beginnen bij de gouden plak van Lavreysen. De 25-jarige wereldtopper uit Luyksgestel wist zonder problemen de voorrondes te overleven. In de finale trok Lavreysen net voor het ingaan van de laatste ronde naar de kop en hij wist met een langgerekte sprint zijn concurrenten een hak te zetten, al was het verschil met de Colombiaan Kevin Quintero op de streep slechts een half wiel. Lavreysen wist zo sportieve revanche te nemen voor de zeldzame nederlaag van de Nederlandse teamsprinters.

Ook in het omnium was er succes voor Nederland. Maike van der Duin veroverde namelijk de zilveren medaille in dit onderdeel. Op het afsluitende onderdeel, de puntenkoers, leek goud zelfs nog binnen handbereik. Katie Archibald ging na drie onderdelen aan de leiding, maar de regerende wereldkampioene in het omnium ging onderuit in de puntenkoers en dus lonkte goud voor Van der Duin. Die laatste werd echter in extremis nog gepasseerd door de Japanse Yumi Kajihara. Lotte Kopecy was goed voor brons.

Kyra Lamberink veroverde in Glasgow dan weer een bronzen medaille op de 500 meter. De 26-jarige Lamberink moest haar meerdere erkennen in winnares Martha Bayona Pineda en runner-up Miriam Vece.

Overige onderdelen

De overige Nederlandse deelnemers kwamen niet echt in de buurt van de medailles. In de koppelkoers was er een zesde plaats voor het duo Yoeri Havik en Vincent Hoppezak. Jan-Willem van Schip en Roy Eefting moesten zich na tweehonderd rondes tevreden stellen met de dertiende plek. De Fransen Thomas Boudat en Benjamin Thomas veroverden het goud.

Op de individuele achtervolging liep Daniek Hengeveld de strijd om de bronzen medaille mis. De Nederlandse eindigde als zesde (van twintig baanrensters) in de kwalificatie op 3,931 van de latere winnares Mieke Kröger uit Duitsland. Zilver was er voor een andere Duitse, Franziska Brausse, de Britse Josie Knight pakte het brons.