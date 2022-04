Unieke nederlaag baansprinters in Nations Cup, wel goud voor teamsprint-vrouwen

De Nederlandse teamsprinters hebben op de eerste Nations Cup-baanwielrennen van dit seizoen een zeldzame nederlaag geleden. Voor het eerst in meer dan vier jaar won Nederland geen goud op het onderdeel teamsprint. De sprintploeg, die al sinds november 2017 niet verloren had, eindigde als derde.

Zonder Jeffrey Hoogland. (afwezig) en Matthijs Büchli (nu wegrenner bij BEAT) moesten de teamsprinters het doen met Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee, Tijmen van Loon en Roy van den Berg. In de halve finale ging het mis: Groot-Brittannië werd nog wel verslagen, maar Nederland had ‘slechts’ de vierde tijd en was daardoor aangewezen op de finale om het brons.

In die troostfinale werd Polen verslagen, waardoor Nederland nog wel derde werd. De finale om het goud werd gewonnen door Australië, voor Frankrijk.

Goud voor vrouwen op teamsprint

Bij de vrouwen was er wel feest, want Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet wisten in Glasgow goud te pakken op de teamsprint. Na een tweede tijd in de kwalificatie was Nederland overtuigend sneller dan Polen in de halve finale. In de strijd om het goud werd Canada vervolgens met ruim verschil geklopt.

Ook de ploegenachtervolging bij de vrouwen kwam donderdag in actie. Mylene de Zoete, Marit Raaijmakers, Amber van der Hulst en Kirstie van Haaften reden de zesde tijd in de kwalificatie en waren ook in de eerste ronde goed voor de zesde tijd. Dat was niet genoeg om mee te doen om de medailles. De winst ging uiteindelijk naar Duitsland, voor Groot-Brittannië en Italië.

Bij de mannen ging de winst op het onderdeel ploegenachtervolging naar Frankrijk, dat Groot-Brittannië klopte in een direct duel. Denemarken ging naar huis met het brons door een Filippo Ganna-loos Italië te verslaan. België (met Thibaut Bernard, Tuur Dens, Arthur Senrame en Noah Vandenbranden) strandde in de kwalificaties. Hun tiende tijd was niet genoeg voor een plek in de volgende ronde.