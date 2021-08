Astana-Premier Tech en Alexander Vinokourov maken werk van Elia Viviani

Astana-Premier Tech wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Elia Viviani. De sprinter kan op de interesse rekenen van Alexander Vinokourov, die onlangs als ploegmanager in het team terugkeerde.

Vinokourov bevestigde in La Gazzetta dello Sport zijn belangstelling voor Viviani, die momenteel aan zijn tweede seizoen bij Cofidis bezig is. De Kazachse oud-prof informeerde al bij de manager van Viviani Giovanni Lombardi of de Italiaan vrij was. Vervolgens deed hij de sprinter een voorstel voor een tweejarig contract. Vinokourov beweert dat de deal binnen een week rond kan zijn.

Viviani won dit seizoen de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire en zette ook ritzeges op zijn naam in de Tour Poitou-Charentes en de Adriatica Ionica Race. Eerder werd de Italiaan al met EOLO-Kometa in verband gebracht. Zijn oude ploeg Deceuninck-Quick-Step denkt eveneens aan de snelle man van Cofidis, liet ploegmanager Patrick Lefevere onlangs weten.

Volgens Vinokourov is de terugkeer van Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) bijna rond. Naar verluidt maakt het WorldTeam ook werk van de komst van Gianni Moscon. De winnaar van de GP Lugano en twee etappes in de Tour of the Alps koerst momenteel nog voor INEOS Grenadiers.