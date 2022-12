Sportief manager Lotto Dstny: “Een logische keuze om de Giro niet te rijden”

Lotto Dsnty zal in 2023 niet deelnemen aan de Giro d’Italia. Hoewel het Belgische ProTeam automatisch was uitgenodigd, heeft de ploeg ervoor gekozen die invitatie af te slaan. Kurt Van de Wouwer, de sportief manager van het Belgische ProTeam, legt in Het Nieuwsblad uit waarom.

“Het systeem van de Wildcards laat ons toe om die op te nemen zoals we willen. We hebben de luxe om zelf ons programma samen te stellen”, aldus de 51-jarige Van de Wouwer. “We rijden volgend jaar geen Tour Down Under, geen Tirreno-Adriatico, geen Ronde van het Baskenland en ook geen Giro. Voor de rest doen we de hele World Tour-kalender.”

“Het idee is dat we zo fris mogelijk aan de tweede helft van het seizoen willen beginnen. Waarbij we vooral naar Caleb Ewan kijken, om hem alle kansen te geven om ritten te winnen in de Tour. Andere renners die de Tour rijden, krijgen in de periode van de Giro de kans om een hoogtestage in te plannen.”

Van de Wouwer is niet bang dat het verstek kwaad bloed zet bij RCS, de organisator van de Giro d’Italia. Mocht Lotto Dstny in 2024 niet meer kunnen rekenen op automatische uitnodigingen, dan is ze voor de deelname aan bijvoorbeeld Milaan-San Remo afhankelijk van RCS. “Het alternatief is dat we naar de Giro gaan met een ploeg die voor RCS niet zo interessant is, zonder Caleb Ewan bijvoorbeeld. Ik geloof niet dat ze er van wakker liggen dat wij er niet bij zijn. Nu kunnen ze een extra wildcard uitdelen.”