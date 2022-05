Specialized over spaakbreuk bij Kelderman: “Niet door oververhitte schijfremmen”

Wilco Kelderman verloor afgelopen zondag in de negende etappe van de Giro d’Italia bijzonder veel tijd, nadat hij pech kende in aanloop naar de slotklim van Blockhaus. “In de afdaling daarvoor reed ik een spaak uit mijn wiel. Die schijfremmen werden heel heet en mijn spaken klapten gewoon door de druk”, aldus Kelderman. Fietsenleverancier Specialized is het hier niet mee eens en komt met een andere verklaring.

De fiets van Kelderman is uitgerust met schijfremmen uit de Shimano Dura-Ace R9200-reeks. De betreffende spaak maakt deel uit van de Alpinist CLX II-wielset van Roval, een dochteronderneming van Specialized die ook de fietsen, helmen, en schoenen levert aan BORA-hansgrohe. “We staan ​​in nauw contact met het team en het lijkt erop dat iets anders heeft gezorgd voor aanzienlijke impact”, laat Chris Wehan, woordvoerder van Roval, weten aan Cyclingnews.

“De ploeg heeft inmiddels bevestigd dat de renner iets heeft geraakt”, aldus Wehan. “De gebroken spaak zat aan de aandrijfzijde. Het heeft dus niks te maken met oververhitte schijfremmen en dat kan dan ook niet de oorzaak zijn. Ons wielsysteem stelt renners in staat om volledig en veilig tot stilstand te komen voor een wielwissel.”