Spanning tussen Vingegaard en Van Aert? Nee, zegt Zeeman: “Ze zijn heel goed bevriend”

Na de tweede etappe van de Tour de France was er veel te doen over de tactiek van Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard deed in de finale geen kopwerk voor Wout van Aert, die uiteindelijk naar de tweede plek sprintte, achter de ontsnapte Victor Lafay. Sportief directeur Merijn Zeeman gaf voor de start van de derde etappe uitleg aan onder andere WielerFlits.

“De sfeer is hartstikke goed”, begon Zeeman zijn verhaal. “Natuurlijk was er gisteren teleurstelling dat het niet is gelukt. Dan gaan we altijd even kijken wat we beter hadden kunnen doen, wat hadden we anders kunnen doen. Zo hebben we het eigenlijk aangepakt.”

Eerste moment

Volgens Zeeman is het niet simpel om te duiden wat er anders had gekund. “Het begon er al mee dat we Jonas niet hebben laten overnemen van Pogacar”, doelt hij op een moment op de top van de Jaizkibel, waar Pogacar en Vingegaard samen wegreden. “Als ze door waren gereden, hadden ze ze in principe nooit meer teruggezien. Dan wint Pogacar zeer waarschijnlijk de sprint. Dan is de schade vier seconden, alleen ons tweede doel deze Tour is ook het winnen van etappes, en het liefst met Wout. We hebben Jonas dus laten wachten. Daardoor kreeg Wout de kans om terug te keren.”

“Gelukkig hadden we Tiesj (Benoot, red.) en Wilco (Kelderman, red.) daar ook nog. Maar iedereen keek natuurlijk naar Jumbo-Visma om het te controleren en af te maken. Dan heb je ook nog twintig heel goede tegenstanders. Lafay doet een ontzettend goede en mooie demarrage. Hoe hadden we die kunnen counteren? Dat is eigenlijk de grote vraag.”

Zeeman wilde de situatie met Vingegaard graag goed uitleggen. “Wout is een aantal keren dichtbij een overwinning geweest dit jaar, een aantal keren is dat ook gelukt. Maar hij had zelf graag ook meer overwinningen willen behalen. Gisteren was natuurlijk een heel mooie kans, in een heel belangrijke wedstrijd, maar dan ontstaat de situatie dat hij de sprint wint, maar dat er nog één renner voor zit. Dan is daar gewoon enorme teleurstelling. Bij ons draait het om winnen. Wij hebben winnaars in de ploeg. We zijn ermee bezig om dat te laten slagen, dus we zijn allemaal boos en teleurgesteld. Maar dat is niet een verwijtende vorm. We zijn niet boos op iemand, maar boos op de situatie. Dat is ook topsport.”

Van Aert eerder naar het hotel

Van Aert vertrok gisteren alleen naar het hotel, terwijl de andere renners van Jumbo-Visma later met de ploegbus gingen. Was dat een teken? “Voor Netflix was dat natuurlijk hartstikke mooi. De realiteit is dat Wilco naar de dopingcontrole moest. Wout was al helemaal klaar met douchen en eten. Hij was al driekwartier eerder in het hotel. Om alle speculaties te voorkomen, had hij beter in de bus kunnen blijven. Want nu is het koren op de molen van mensen die denken dat daar iets speelt. Maar dat is niet aan de orde.”

Er is volgens Zeeman geen spanning tussen Vingegaard en Van Aert. “Het is ook logisch dat er geen spanning zit, want het begint er al mee dat Jonas, die hier is voor het winnen van de Tour, heel duidelijk maakt aan Pogacar: ik rijd niet met jou mee, want wij willen de etappe winnen met Wout. Iedereen die Jonas de laatste jaren gevolgd heeft, weet ook dat hij een teamspeler pur sang is. Je kunt ook aan de beelden zien dat Jonas teleurgesteld is dat wij de rit niet winnen.”

“Uiteindelijk is Jonas een onderdeel van het team. Wij coachen de ploeg aan de ene kant om voor het geel te gaan, maar aan de andere kant ook om voor etappes te gaan. Jonas valt dus helemaal niks te verwijten. Bovenal is hij heel goed bevriend met Wout, het zijn super teammakkers van elkaar. We blijven het gewoon proberen.”

Gefocust op Pogacar

Zal Vingegaard in het vervolg anders gecoacht worden in een dergelijke situatie? “Wij waren uiteraard ook heel erg gefocust op Pogacar, want dit weekend was echt een weekend voor Pogacar, als je kijkt naar zijn kwaliteiten en die van Jonas. Dat was onze eerste taak, hem zo min mogelijk bonificatieseconden laten pakken. Dat was de focus van Jonas.”

“We hebben ook risico’s genomen, want we hebben zaterdag ook gecontroleerd. Pogacar wint uiteindelijk ook de sprint daarachter. Toch hebben wij de mannen op kop gezet voor Wout. Dat laat ook wel zien hoe graag wij willen winnen met Wout en dat wij ook bereid zijn om risico’s te nemen voor hem.”