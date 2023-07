Jonas Vingegaard reageert op ophef: “De kritiek vind ik niet eerlijk”

Video

Jonas Vingegaard is onderwerp van gesprek na de tweede etappe van de Tour de France. Hij was op de Jaizkibel in staat om Tadej Pogačar te volgen, maar het gaat bij de Deen vooral om de tactische keuze om niet op kop te rijden in de finale om zo Wout van Aert te kunnen laten sprinten voor de zege. Nu werd de Belg tweede, achter de ontsnapte Victor Lafay. “Ik vind het niet eerlijk”, zegt hij tegen WielerFlits over de kritiek.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik denk dat ik hem al heel erg help door niet door te rijden met Tadej Pogačar”, doelt de Tour de France-winnaar van vorig jaar op de fase na de top van de Jaizkibel, waar Pogačar wilde doorrijden en Vingegaard weigerde. Daardoor kon de groep met Van Aert terugkomen aan kop.

Ploegleider Grischa Niermann heeft inmiddels aangegeven dat het zijn keuze is geweest om Vingegaard niet in te zetten in de finale. Dat erkent de Deen. “Ik hoef mij alleen maar op het klassement te focussen”, vertelt hij nog. Dat botst soms met de ambities van Van Aert. “We hebben andere doelen, dat is duidelijk. Maar ik denk ook dat iedereen superteleurgesteld is. Ik ook. We wilden echt graag dat Wout zou winnen vandaag.”

Op de laatste klim van de dag toonde Vingegaard zijn sterke benen, toen hij met Pogačar streed om de bonificaties op de Jaizkibel. “Ik voelde mij goed, ik ben in goede vorm en ben benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen de komende weken”, kijkt hij vooruit.

Lees ook: Grischa Niermann neemt verantwoordelijkheid voor keuze Vingegaard