Spanning stijgt in Exterioo Cycling Cup vlak voor zestal koersen in maand tijd

In de Exterioo Cycling Cup staan de komende maand liefst zes wedstrijden op het programma. In het regelmatigheidsklassement leidt Hugo Hofstetter na drie voorjaarskoersen, maar de aankomende weken zal hij zijn leidende positie moeten verdedigen. Te beginnen met Veenendaal-Veenendaal van zaterdag.

Le Samyn werd gewonnen door Matteo Trentin, Arnaud De Lie was de beste in de GP Monseré en Dries Van Gestel zegevierde in de Ronde van Drenthe. Zo begon het nieuwe seizoen van de Exterioo Cycling Cup, die we niet lang geleden nog kenden als de Bingoal Cycling Cup. Hugo Hofstetter won geen van de koersen, maar sprokkelde al wel 40 punten bij elkaar. Achter hem volgen Dries De Bondt (35 punten) en Dries Van Gestel (25 punten).

Tussen 21 mei en 12 juni staan liefst zes wedstrijden in dit klassement op het programma. Na Veenendaal-Veenendaal zijn dat ook de Antwerp Port Epic, het Circuit de Wallonie, de GP Marcel Kint, Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde. Van al deze koersen lees je een voorbeschouwing op WielerFlits.

Tussenstand Exterioo Cycling Cup (na 3 van de 11 manches)

1. Hugo Hofstetter – 40 punten

2. Dries De Bondt – 35 punten

3. Dries Van Gestel – 25 punten

4. Arnaud De Lie – 22 punten

5. Matteo Trentin – 16 punten

6. Barnabás Peák – 14 punten

7. Gerben Thijssen – 13 punten

8. Timo Roosen – 12 punten

9. Stan Dewulf – 12 punten

10. Joren Bloem – 11 punten

Exterioo Cycling Cup 2022