Spanje trekt met Jon Aberasturi en Iván García naar EK wielrennen in München

De beste Spaanse wielrenners zullen komende zondag niet in actie komen in München tijdens het EK wielrennen. Bondscoach Pascual Momparler rekent in de wegwedstrijd met name op Jon Aberasturi en Iván García, twee rappe mannen die eventueel iets kunnen ondernemen op het overwegend vlakke parcours in het zuiden van Duitsland.

Op zondag 14 augustus is het aan Aberasturi, García, Oier Lazkano, Xabier Mikel Azparren, Jonathan Lastra, David González, Jorge Arcas en Manuel Peñalver om de Spaanse eer zo goed mogelijk te verdedigen. Met Peñalver heeft Momparler nog een derde sprinter achter de hand, al heeft de 23-jarige renner zich nog niet bewezen op het allerhoogste niveau. Lazkano mag een dubbel programma afwerken, aangezien hij tevens is geselecteerd voor de tijdrit van woensdag 17 augustus.

De grote namen van het Spaanse wielrennen, denk aan Alejandro Valverde, Mikel Landa, de gebroeders Gorka en Ion Izagirre, Jesús Herrada, Pello Bilbao, Enric Mas en toptalenten Juan Ayuso en Carlos Rodríguez, zijn er om verschillende redenen niet bij. Enerzijds omdat het parcours niet in hun straatje past, anderzijds omdat het EK geen ideale voorbereidingskoers is richting de Vuelta a España. Ook worden sommige renners in deze drukke koersperiode in andere wedstrijden uitgespeeld.

Ook de vrouwen komen in actie tijdens het EK wielrennen. Sandra Alonso, Ziortza Isasi, Sara Martín, Sheyla Gutiérrez, Mireia Benito, Yurani Blanco, Lourdes Oyarbide zijn geselecteerd voor de wegrit. Alonso en Isasi zullen ook het EK tijdrijden betwisten.