Spaanse junior beleefde tijd van zijn leven in wiel van Van der Poel: “Had te veel pijn om iets te zeggen”

Adrià Pericas beleefde vrijdag een unieke dag. De Spaanse junior reed tijdens de verkenning van het WK-parcours even in het wiel van Mathieu van der Poel. Pericas deed er alles aan om het wiel niet los te laten. “Ik ontplofte richting de top”, vertelde hij aan Marca.

Lees ook: Zien: Mathieu van der Poel knalt cruciale heuvel WK-parcours op tijdens verkenning

Pericas probeerde samen met de Chileen Manuel Lira op Montrose Street in het wiel te blijven van Van der Poel. “We reden op dat klimmetje toen Van der Poel als een raket passeerde. Ik probeerde meteen zijn wiel te pakken, maar ontplofte richting de top”, legde Pericas uit met de glimlach. “Ik heb niets tegen hem kunnen zeggen, want ik had geen tijd en te veel pijn.”