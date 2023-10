maandag 2 oktober 2023 om 09:49

Soudal wil naamsponsor blijven: “Onze marketingstrategie is daarop gericht”

Soudal wil zijn rol als naamsponsor behouden. Vorige week werd duidelijk dat Amazon als geldschieter instapt bij de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma, maar dat betekent niet dat Soudal zijn ambities bijstelt. Dat laat Sponsorship en Corporate Communications Manager Marko Heijl weten in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Volgens bronnen van WielerFlits wordt Amazon niet een van de titelsponsors van de ploeg, maar zal het als co-sponsor van het team instappen. Voor Soudal zou er zodoende ruimte blijven om naamsponsor te blijven. En die rol wil het bedrijf ook zelf behouden.

“Naamsponsoring is onze kracht, dat zorgt voor ‘return on investment”, aldus Heijl. “Onze marketingstrategie is daarop gericht en tot nader order is er geen enkele reden om van die strategie af te wijken. Wij hebben ons destijds contractueel verbonden als enthousiaste naamsponsor en het is onze ambitie om dat ook te blijven.” Heijl ging verder niet concreet in op de nakende fusie van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma.