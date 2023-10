maandag 2 oktober 2023 om 08:03

Nieuwe stap in fusiezaak? ‘Renners Soudal Quick-Step krijgen te horen dat ze vrij zijn om te vertrekken’

Volgens Marca is de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step nog een stap dichterbij gekomen. De Spaanse krant schrijft dat er zondagmiddag vanuit de leiding van Soudal Quick-Step contact is opgenomen met de renners van de Belgische ploeg. De coureurs zouden te horen hebben gekregen ze andere oorden op mogen zoeken indien ze niet meewillen naar de nieuwe fusieploeg.

Dat zou ook betekenen dat Remco Evenepoel kan vertrekken naar elders. Volgens L’Équipe zal de wereldkampioen tijdrijden maar wat graag van die mogelijkheid gebruikmaken. “Zodra de fusie rond is en Plugges bedrijf de leiding overneemt, zullen alle contracten van de renners van Patrick Lefevere aflopen. Evenepoel hoeft dan alleen maar zijn contract bij INEOS Grenadiers te ondertekenen. Dat is in vijf minuten geregeld”, liet een vooraanstaande zaakwaarnemer, die bekend is met de zaak, weten aan de Franse sportkrant.

De verwachting is dat er vandaag of morgen meer nieuws komt over de mogelijke fusie. Patrick Lefevere, de ploegbaas van Soudal Quick-Step, schreef afgelopen zaterdag het volgende in zijn column voor Het Nieuwsblad: “Na de letter of intent is het allemaal te lang blijven aanslepen. Maar dit mag geen drie dagen meer blijven duren. Zdenek Bakala vliegt op dit moment naar Europa. Maandag zou er al veel meer duidelijkheid moeten zijn.”