woensdag 8 november 2023 om 09:18

Patrick Lefevere heeft ontbrekende renner vastgelegd: “Zijn naam hou ik nog even voor mezelf”

Soudal Quick-Step zal binnenkort nog een 27ste renner aankondigen voor het nieuwe wielerseizoen. Dat heeft Patrick Lefevere, de teammanager van de Belgische ploeg, laten weten aan Sporza. “Ik werd de voorbije weken gebombardeerd met aanvragen.”

Soudal Quick-Step had tot voor kort nog maar 26 renners onder contract staan voor 2024, terwijl de selectie van een WorldTeam moet bestaan uit minimaal 27 coureurs. “Het was me ontgaan dat alle managers die me al aan het pushen waren in december vorig jaar op een bepaalde site konden zien dat we nog een renner tekort hadden. Ik werd de voorbije weken dan ook gebombardeerd met aanvragen”, aldus Lefevere.

De inmiddels 68-jarige teambaas heeft inmiddels een deal gesloten. “Het 27e plekje is sinds dit weekend ingevuld. Ik ga de naam van die renner nog even voor mezelf houden, want ik weet niet of die jongen het zelf al gecommuniceerd heeft aan zijn ploeg van dit jaar. Hij was in elk geval einde contract bij dat team.”

Veel beweging

De Belgische formatie presenteerde eerder al acht nieuwe gezichten voor het nieuwe wielerseizoen. Het gaat om Mikel Landa, Antoine Huby, Luke Lamperti, Ayco Bastiaens, William Junior Lecerf, Warre Vangheluwe, Gil Gelders en Jordi Warlop. De laatste vier renners komen over van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step.

De ploeg nam de voorbije weken en maanden ook afscheid van heel wat coureurs. Zo zoeken onder meer Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Fabio Jakobsen, Florian Sénéchal, Mauro Schmid, Ethan Vernon en Rémi Cavagna andere oorden op.