Soudal Quick-Step-renners vrezen ploegentijdrit met Evenepoel: “Het wordt een hel”

Het is vandaag een belangrijke dag in de UAE Tour. Soudal Quick-Step, dat in de waaieretappe van maandag een eerste slag sloeg, wil in de ploegentijdrit opnieuw goed voor de dag komen. “We willen voor de top-drie gaan”, aldus kopman Remco Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Ploegleider Klaas Lodewyck denkt dat ‘ook winnen haalbaar moet zijn’, maar Evenepoels ploeggenoten hebben de nodige angst voor de rit tegen de klok. “Je wil natuurlijk niet de minste zijn”, aldus Bert Van Lerberghe. “En je wil al zeker niks verkeerd doen. Ik zit niet elke week op mijn tijdritfiets en ben er wat minder behendig op. Ook dat geeft dus stress. Als jij vooraan een klein beetje afwijkt, kan een renner achteraan een hele zwiep krijgen.”

Tim Merlier, de winnaar van de eerste etappe, vreest de chronoproef eveneens. “Ik dacht dat het kicken zou worden. Maar zoals ik Remco heb zien rijden en zoals mijn benen nu aanvoelen… Ik begin met een klein hartje. Het wordt de hel.”

Volgorde

Evenepoel zelf en de staf zien de ploegentijdrit juist als een kans om nog een tik uit te delen aan de concurrentie. Het is niet voor niets dat Mauro Schmidt aan de selectie is toegevoegd toen bleek dat de route geen individuele tijdrit, maar een chronoproef voor ploegen bevatte. Martin Svrcek verloor zodoende zijn plekje in de selectie. Ook is er tijdens een training op een afgelegen stuk snelweg in Abu Dhabi nauwkeurig gekeken naar de volgorde waarin de renners zullen rijden.

“We hebben een volgorde opgemaakt waarin de sterkste tijdrijders elkaar opvolgen”, aldus Lodewyck in gesprek met Sporza. “Evenepoel zal de start voor zijn rekening nemen, gevolgd door Serry, Schmid, Vervaeke, Van Lerberghe en Merlier. We verwachten niet dat Serry in dezelfde tijd de finish haalt. Hij moet het zolang mogelijk volhouden, maar zal zich waarschijnlijk stuk rijden in het wiel van Remco.”

Serry

Serry zelf erkent in gesprek met Het Nieuwsblad dat het een lastig karwei wordt om tot aan de streep bij te blijven. “Remco is heel aero en ik ben ook een stuk groter. Ik ga achter hem wel in de wind zitten. Bovendien komt Mauro Schmidt na mij en die durfde op de training al eens snokken. Het lastigste moment bij een ploegentijdrit is achteraan aansluiten wanneer je van de kop komt. Dus het tempo mag dan niet omhooggaan. Ik ga sowieso zo lang mogelijk aanklampen, maar meegaan tot aan de finish zal normaal gezien niet lukken.”

Voor Evenepoel is dat geen probleem. “We zijn met drie echt goeie tijdrijders”, doelt hij op zichzelf, Schmidt en Josef Černý. “We moeten minstens met vier aankomen. Als je op een korte tijdrit van zeventien kilometer aan de meet nog altijd met zeven bent, is er onderweg toch iets niet goed gegaan.”

