Overzicht

De openingsetappe van de UAE Tour heeft al voor verschillen gezorgd in de rangschikking, maar op dag twee gaat het algemeen klassement opnieuw op de schop. Welke formatie doet dinsdag de beste zaken in de ploegentijdrit over 17,3 kilometer? WielerFlits zet de starttijden op een rij.

UAE Emirates, dat de afgelopen twee edities van de UAE Tour wist te winnen en met Adam Yates ook een van de favorieten in huis heeft, zal dinsdag al als eerste ploeg van het startpodium rollen. Jumbo-Visma is om 11u45 aan de beurt. De laatste ploeg vertrekt om 12u10 en is Soudal-Quick-Step, de formatie van leider Tim Merlier en wereldkampioen Remco Evenepoel.

Als locatie voor de ploegentijdrit is gekozen voor de haven van Khalifa, voor schepen dé toegangspoort tot Abu Dhabi. Er is een biljartvlak parcours uitgetekend van ruim acht kilometer, waarbij de renners heen en weer rijden. Veel bochten zijn er niet. Kort na de start is er een bocht naar rechts, er is een rotonde, na 6,8 kilometer en 15,4 kilometer zijn er U-bochten (als keerpunt) en vlak voor de streep is er nog een haakse bocht. Voor de rest is het hard rechtdoor stampen op de grote plaat.

De laatste ploegentijdrit in de UAE Tour, tijdens de eerste editie in 2019, werd gewonnen door Jumbo-Visma. De teams vertrekken om de vijf minuten.

Lees meer: Voorbeschouwing: UAE Tour 2023 – Evenepoel tegen sterk UAE-blok zonder Pogacar

Starttijden ploegentijdrit UAE Tour 2023

10u35 – UAE Emirates

10u40 – Groupama-FDJ

10u45 – Tudor

10u50 – Alpecin-Deceuninck

10u55 – AG2R Citroën

11u00 – Israel-Premier Tech

11u05 – EF Education-EasyPost

11u10 – Intermarché-Circus-Wanty

11u15 – Trek-Segafredo

11u20 – Green Project-Bardiani CSF-Faizané

11u25 – Movistar

11u30 – Team DSM

11u35 – Jayco AlUla

11u40 – BORA-hansgrohe

11u45 – Jumbo-Visma

11u50 – INEOS Grenadiers

11u55 – Lotto Dstny

12u00 – Astana Qazaqstan

12u05 – Bahrain Victorious

12u10 – Soudal-Quick-Step

* Het gaat hier om Nederlands-Belgische starttijden. In de Verenigde Arabische Emiraten is het drie uur later.