Soudal-Quick-Step rekent in Le Samyn op herstelde Asgreen en Jakobsen

Soudal-Quick-Step kende geen al te best Openingsweekend en zal er dus op gebrand zijn om dinsdag wel te scoren in Le Samyn. Een opsteker voor de Belgische formatie: Kasper Asgreen, die vanwege ziekte moest passen voor de Vlaamse openingsklassiekers, maakt zijn rentree. Fabio Jakobsen maakt eveneens deel uit van de selectie.

Asgreen is relatief snel hersteld van zijn ziekte, waardoor hij niet kon deelnemen aan Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “We zijn blij dat we weer over Kasper kunnen beschikken”, begint ploegleider Tom Steels zijn relaas in een persbericht. “Fabio zal onze optie zijn als het op een sprint aankomt, we hopen op een goed resultaat.”

“Le Samyn is een zware koers waarin het ook op techniek aankomt”, aldus Steels. “De finale is perfect voor aanvallers, dus we moeten scherp zijn op aanvalspogingen. Naast Asgreen zouden ook Jannik Steimle en de talentvolle Martin Svrček dat moeten aankunnen.”

Michael Mørkøv, Stan Van Tricht en Warre Vangheluwe vervolledigen de selectie voor Le Samyn. De 21-jarige Vangheluwe komt dit seizoen uit voor de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step, maar mag zich dinsdag een keer meten met de grote jongens.

Selectie Soudal-Quick-Step voor La Samyn 2023 (28 februari)

Kasper Asgreen

Fabio Jakobsen

Michael Mørkøv

Stan Van Tricht

Jannik Steimle

Martin Svrcek

Warre Vangheluwe