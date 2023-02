Patrick Lefevere baalt flink na Openingsweekend: “We zijn te licht bevonden”

Een zesde plaats in Omloop Het Nieuwsblad en een negende stek in Kuurne-Brussel-Kuurne: dat is de schamele oogst voor Soudal-Quick-Step na het Vlaamse Openingsweekend. Teammanager Patrick Lefevere is dan ook allerminst tevreden. “Ik ben niet uit Rwanda teruggekeerd om dit te zien”, citeert Het Nieuwsblad.

Lefevere moest lijdzaam toezien hoe zijn renners werden overklast door de mannen van Jumbo-Visma. “We moeten vaststellen dat zij nu de ploeg zijn die wij een paar jaar geleden waren. Zij domineren en wij zijn te licht bevonden.” De uitgesproken teambaas is ook kritisch op de koerswijze van zijn renners. “Er zitten bij ons ook jongens die kunnen rijden zoals Benoot. Als Nathan Van Hooydonck in de kopgroep geraakt, kunnen er ook vier van ons mee zijn. Dat gebeurt alleen niet. We willen de koe niet bij de horens vatten.”

Een kleine kanttekening: Soudal-Quick-Step kon in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne niet rekenen op Julian Alaphilippe en de zieke Kasper Asgreen. Lefevere weet echter niet of dit nu de verlossers zijn. “Alaphilippe wint zaterdag de Faun-Ardèche Classic, maar wordt er een dag later wel weer afgereden in de Faun Drôme Classic. En Asgreen? Die gaat heel erg goed moeten zijn en mag niet ziek worden.”

“Wie door de mand valt, gaat toch eens kleur moeten bekennen”

Het is niet alleen maar kommer en kwel bij Soudal-Quick-Step. Sterker, op ronde- en sprintgebied boekt de ploeg wel erg veel succes. In de voorbije UAE Tour snelde Tim Merlier naar twee etappezeges en kroonde Remco Evenepoel zich tot eindwinnaar. Toch mag dit volgens Lefevere geen excuus zijn voor het mindere presteren in het klassieke voorjaar. “Dit zijn dezelfde coureurs als twee jaar geleden. Davide Ballerini won toen de Omloop. En Lampaert blijft Lampaert.”

De teammanager zet op typerende wijze de boel dan nog even extra op scherp. “Maar het klopt dat we het accent aan het verleggen zijn binnen de ploeg. Het is dan ook duidelijk: wie door de mand valt, gaat toch eens kleur moeten bekennen. Er zijn een paar renners die einde contract zijn. Als ze een verlenging willen, zit ik aan de andere kant van de tafel.” Toch houdt Lefevere de moed erin. “We moeten dit nu even ondergaan. Het seizoen is nog lang.”