Soudal Quick-Step presenteert zevental voor de Ronde van Vlaanderen

Het kwakkelende Soudal Quick-Step heeft de selectie voor de Ronde van Vlaanderen gepresenteerd. De ploeg van manager Patrick Lefevere rekent in Vlaanderens Mooiste op oud-winnaar Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe. Ook Belgisch kampioen Tim Merlier is van de partij.

Hardrijders Yves Lampaert, Davide Ballerini, Tim Declercq en Florian Sénéchal maken het zevental van Soudal Quick-Step compleet voor de Ronde van Vlaanderen. Tot nu toe valt het voorjaar van de Belgische formatie tegen, maar toch zag Lefevere lichtpuntjes. “Er is progressie met oog op de Ronde”, zei hij na Dwars door Vlaanderen.

“Lampaert zal gerecupereerd raken en Ballerini is er aan het doorkomen. Ik hoop ook dat Alaphilippe een rol zal spelen in de finale. Dat we zondag niet hoeven te controleren? Het is eigenlijk onze stijl niet, om de koers niet te dragen. Maar momenteel is het van niet beter kunnen. We moeten het een beetje ondergaan”, aldus Lefevere.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?

Lees ook: Deelnemers Ronde van Vlaanderen 2023