Soudal Quick-Step presenteert ploeg rond Jakobsen voor Classic Brugge-De Panne

Soudal Quick-Step heeft de selectie voor de Classic Brugge-De Panne bekendgemaakt. Fabio Jakobsen is woensdag het speerpunt van de Belgische formatie in de WorldTour-eendaagse.

Jakobsen wist in de eerste maanden van 2023 twee keer te winnen. De sprinter was de beste in een etappe van de Vuelta San Juan en schreef een rit in Tirreno-Adriatico op zijn naam. In de Classic Brugge-De Panne zal de Europees kampioen het opnemen tegen onder anderen Jasper Philipsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen. Jakobsen krijgt daarbij de steun van Davide Ballerini, Tim Declercq, Casper Pedersen, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Ethan Vernon.

Tom Steels, de ploegleider van dienst bij Soudal Quick-Step, verwacht een zware koers. “Er is veel wind voorspeld en door de parcourswijziging zijn er nog meer open stukken waar de wind vrij spel heeft naast De Moeren.”

“We kunnen rekenen op een solide ploeg. Fabio wil hier een goede koers neerzetten en heeft Bert als zijn lead-out, maar er zijn ook enkele sterke mannen die kunnen helpen in de waaiers. We gaan kijken hoe de koers zich ontvouwt, maar het plan is om zoveel mogelijk renners in de finale te krijgen.”