Giro 2023: Soudal Quick-Step presenteert ploeg rond Evenepoel, geen Masnada

Soudal Quick-Step heeft bekendgemaakt welke zeven renners Remco Evenepoel de komende Giro d’Italia zullen bijstaan in zijn jacht op de Maglia Rosa. De wereldkampioen kan rekenen op de hulp van onder meer Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. Fausto Masnada, die zich op leek te mogen maken voor de Giro, is niet van de partij.

Masnada verkeerde meerdere weken met Evenepoel op Tenerife voor een hoogtestage, maar zal dus niet meedoen aan de Giro. Vorige week gaf de Italiaan na vier dagen op in de Ronde van Romandië. In diezelfde ronde was Josef Černý – wel in de Giro-selectie van Soudal Quick-Step – goed opdreef. De Tsjech won de proloog van de Zwitserse rittenkoers. Naast Vervaeke, Van Wilder en Černý, wordt Evenepoel in de Ronde van Italië omringd door Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Jan Hirt en Davide Ballerini.

Evenepoel geldt samen met Primož Roglič als topfavoriet voor de eindzege in de Giro d’Italia. In de Ronde van Catalonië, eind maart, troffen de tenoren elkaar al eens. Toen trok Roglič aan het langste eind, zij het nipt. Een kleine maand later schreef Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

