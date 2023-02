Soudal-Quick-Step met Jakobsen, Asgreen en Lampaert naar Openingsweekend

Soudal-Quick-Step heeft zijn selecties voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne met de buitenwereld gedeeld. In de Omloop rekent de ploeg op onder meer Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Davide Ballerini, Fabio Jakobsen is dan weer een verse kracht voor Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Belgische formatie rekent zoals altijd op meerdere sterke pionnen voor de Vlaamse kasseiklassiekers. In de Omloop Het Nieuwsblad heeft het – met Asgreen, Lampaert, Ballerini, Florian Sénéchal en Casper Pedersen, heel wat sportieve ijzers in het vuur. Deze renners hebben zichzelf al ruimschoots bewezen in het klassieke werk en beschikken over een goed vormpeil. Ballerini is bovendien een oud-winnaar van Omloop Het Nieuwsblad: de Italiaan spurtte in de editie van 2021 naar de zege.

De genoemde renners zijn een dag later ook van de partij in Kuurne-Brussel-Kuurne, net als Fabio Jakobsen. De Europese kampioen is de aangewezen renner om het af te maken namens de Belgische brigade, mocht de koers uitdraaien op een sprint. Vorig jaar was dit het geval en toen wist de pijlsnelle Nederlander het ook af te maken. Jakobsen versloeg toen, na een lange sprint, Caleb Ewan en Hugo Hofstetter.

“Het Openingsweekend is een van de meest speciale momenten van het seizoen. We ontmoeten onze geweldige Belgische fans, ervaren de ongelooflijke sfeer die alleen de klassiekers kennen en keren terug op de kasseien. Zaterdag kijken we naar Ballerini maar ook naar Asgreen en Pedersen, die al mooie dingen lieten zien in Portugal. Dan hebben we ook nog Sénéchal die een goede optie is”, schetst ploegleider Wilfried Peeters.

“Fabio is dan weer gemotiveerd om de zege van vorig jaar te herhalen in Kuurne-Brussel-Kuurne. We hopen dat we opnieuw mee kunnen doen om de overwinning”, klinkt het.

