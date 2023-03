Soudal Quick-Step met debutant Alaphilippe en Asgreen in E3 Saxo Classic

Soudal Quick-Step heeft zijn zevenkoppige selectie voor de komende E3 Saxo Classic (vrijdag) bekendgemaakt. De namen van Julian Alaphilippe, die voor het eerst zal deelnemen aan de klassieker, Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Florian Sénéchal springen er meteen uit.

De E3 Saxo Classic is de start van een belangrijke periode, met ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix die volgen na de E3. Alaphilippe stond nog niet eerder aan de start van de ‘mini-Ronde van Vlaanderen’. De Fransman won dit seizoen al de Faun-Ardèche Classic, maar is nog op zoek naar zijn eerste grote zege van 2023. Afgelopen zaterdag kwam hij in Milaan-San Remo niet verder dan een elfde plaats.

Voor Asgreen is het zeker niet de eerste deelname aan de E3 Saxo Classic. De 28-jarige Deen staat zelfs al op de erelijst, na zijn zege in 2021. Verder is het uitkijken naar Sénéchal, twee jaar geleden achter Asgreen nog runner-up in Harelbeke, en Lampaert. Die laatste was woensdag derde in een loodzware uitgave van de Classic Brugge-De Panne.

Goede repetitie

“De E3 is één van de zwaarste koersen van het seizoen en een goede repetitie voor de Ronde van Vlaanderen”, zo stelt ploegleider Tom Steels in een persbericht. “We hebben een solide ploeg, met voormalig winnaar Kasper, Yves en Julian. We kijken er naar uit om Julian terug te zien op de kasseien. De deelnemerslijst is sterk en we verwachten moeilijke omstandigheden, maar dat doet niets af aan ons vertrouwen en motivatie. We hopen erbij te zijn op de sleutelmomenten.”

