‘Soudal Quick-Step komt bij Mikel Landa uit als mogelijke klimversterking’

Is Mikel Landa op weg naar Soudal Quick-Step? Teammanager Patrick Lefevere heeft gesprekken gevoerd met het management van de 33-jarige klimmer, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Landa komt nu nog uit voor Bahrain Victorious, maar is einde contract bij zijn huidige werkgever en Lefevere zou naar de diensten hengelen van de ervaren ronderenner. Lefevere zei vorige week in Het Laatste Nieuws al dat hij bezig was met een renner uit de top-15 van de Tour de France. Louis Meintjes en Mikel Landa, die toen in de top-15 stonden, zijn de enige renners met een aflopend contract.

Landa begon zijn professionele wielercarrière in 2011 in dienst van Euskaltel-Euskadi en is nu dus bezig aan zijn dertiende seizoen als beroepswielrenner. De Spanjaard kende in 2015 zijn definitieve doorbraak met een derde plaats in de Giro d’Italia en was de voorbije jaren als klassementsrenner goed voor meerdere korte klasseringen in de grote rondes. Zo werd hij vorig jaar nog derde in de Ronde van Italië, in 2017 en 2020 was hij dan weer vierde in de Tour.

Goede voorjaarsperiode

Landa schoot dit seizoen uit de startblokken met goede klasseringen in onder meer de Ruta del Sol (2e), Ronde van Catalonië (5e), Ronde van het Baskenland (2e) en de Waalse Pijl (3e), maar in de Tour loopt het momenteel nog niet naar wens. De klimmer is inmiddels aardig weggezakt in het algemeen klassement. Afgelopen zondag werd hij – vanuit de vroege vlucht – wel vijfde in de bergrit naar Saint-Gervais Mont-Blanc.