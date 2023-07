Soudal Quick-Step gaat langer door met hardrijder Josef Cerný

Josef Cerny blijft langer bij Soudal Quick-Step. De Tsjech heeft zijn contract bij het Belgische WorldTeam met twee jaar verlengd, tot eind 2025.

Cerny rijdt sinds 2021 voor de ploeg van Patrick Lefevere, nadat hij twee jaar uitkwam voor CCC. De afgelopen jaren toonde hij zich vooral als waardevolle knecht, maar de inmiddels 30-jarige boekte ook zelf enkele successen. Zo won hij vorig seizoen een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en het eindklassement van de Ronde van Slowakije. Dit jaar was hij de beste in de proloog van de Ronde van Romandië.

“Ik ben heel blij om mijn contract bij Soudal Quick-Step met nog eens twee jaar te verlengen”, zegt Černý in een reactie op de ploegsite. “The Wolfpack is een tweede familie voor me geworden en ik geniet van mijn tijd hier, dus ik was blij dat ik de kans kreeg om te blijven. Ik heb enkele goede resultaten behaald en wil blijven verbeteren, terwijl ik ook hard wil werken voor mijn ploeggenoten en hen helpen in enkele van de grootste wedstrijden.”

Patrick Lefevere is ook blij dat Černý heeft bijgetekend. “Josef is een heel belangrijke bouwsteen binnen het team dat ik probeer te bouwen. Hij werkt hard voor zijn ploeggenoten, waarbij hij zijn gigantische paardenkrachten gebruikt om het peloton lange tijd op een lint te trekken. Maar hij kan zelf ook winnen, vooral in tijdritten. Hij is een belangrijk figuur om in de bus te hebben en is heel populair bij de renners en de staf. We zijn dus heel blij om hem twee jaar langer bij ons te hebben.”