woensdag 13 maart 2024 om 14:47

Soudal Quick-Step en INEOS Grenadiers met meerdere speerpunten naar Milaan-San Remo

Zowel Soudal Quick-Step als INEOS Grenadiers hebben hun selectie voor Milaan-San Remo gepresenteerd. Bij de Belgische ploeg zijn Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen de favorieten, bij de Britse ploeg zijn Tom Pidcock en Filippo Ganna de speerpunten.

Naast Alaphilippe en Asgreen rekenen ze bij Soudal Quick-Step ook op revelatie Luke Lamperti. Dat alles zorgt ervoor dat de ploeg met veel motivatie naar Italië afzakt, vertelt ploegleider Davide Bramati op de website van de ploeg. “We weten dat we niet de grote favoriet zijn, maar dat betekent niet dat we niet zullen streven naar een goed resultaat. (…) We moeten vertrouwen hebben en zullen kijken hoe we ervoor staan na zeven uur.”

Bij INEOS Grenadiers hebben ze naast Pidcock en Ganna ook nog Michal Kwiatkowski in de gelederen. De Poolse oud-wereldkampioen won het eerste monument van het seizoen in 2017. Ganna was er vorig jaar dan weer relatief dichtbij, hij werd tweede achter Mathieu van der Poel.