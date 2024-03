dinsdag 5 maart 2024 om 18:03

Soudal Quick-Step blijft met ‘dubbel gevoel’ achter na ploegentijdrit

In het kamp van Soudal Quick-Step zijn er gemengde gevoelens na de ploegentijdrit in Parijs-Nice. De Belgische formatie noteerde aan het tussenpunt de snelste tijd, maar kende in het tweede deel van de tijdrit behoorlijk veel verval. “Als je dan over de streep komt, ben je toch even verrast als je de tijd ziet”, aldus Koen Pelgrim.

“We blijven met een dubbel gevoel achter”, begint de trainer van Soudal Quick-Step zijn analyse, in gesprek met Sporza. “We tekenden eerst nog voor een goede eerste tussentijd, maar in het tweede snelle gedeelte verloren we – hoewel we nog met z’n zessen waren – toch nog onverwacht veel tijd. Als je dan over de streep komt, ben je toch even verrast als je de tijd ziet.”

Soudal Quick-Step had de pech dat het onderweg begon te regenen en hagelen, maar volgens Pelgrim speelt er meer. “Regen speelt nooit in je voordeel. Dan verlies je sowieso tijd in de bochten, maar niet de hoeveelheid seconden die we nu verliezen op de winnaar. We kunnen het dus niet louter op het weer steken. Ik heb de gegevens van de mannen nog niet onder de loep kunnen nemen, dus harde conclusies kan ik nog niet trekken.”

Ondanks de terugval was er ook goed nieuws voor Soudal Quick-Step en kopman Remco Evenepoel: de Belg pakte aan de streep meer dan een halve minuut op zijn grootste concurrent voor de eindzege, Primoz Roglic. “We pakken inderdaad tijd op alle ploegen die in dezelfde omstandigheden hebben gereden”, merkt Pelgrim op. “In dat opzicht hebben we het beste wel uit onze wedstrijd gehaald. Eigenlijk deed iedereen het goed bij ons. Kijk maar naar de klim, waar we toch snel waren.”

Evenepoel was na afloop op zijn zachtst gezegd niet blij. “We hadden twintig seconden voorsprong op UAE Emirates aan het tussenpunt en in het stuk naar beneden kan je bijna geen tijd verliezen. Maar het is simpel: de regen is gevallen en de wind draaide. Het zat ons niet mee vandaag”, is zijn conclusie. “Als je ziet dat we iedereen overklassen in het eerste deel van de tijdrit bewijst het dat onze ploeg supergoed is. Het zat nu gewoon niet mee.”