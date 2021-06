Søren Wærenskjold zet snelste tijd neer in proloog Vredeskoers U23

De proloog van de Vredeskoers U23 is gewonnen door Søren Wærenskjold. De beloftevolle Noor kwam in de straten van Jeseník na 3,4 kilometer afzien tot een tijd van 4:01 en was daarmee zes tellen sneller dan de Zwitser Alex Vogel.

Net als de laatste vier jaar begon de Vredeskoers met een proloog. Dit keer in Jeseník, over een parcours van 3,4 kilometer lang en met acht bochten. Er waren twee min of meer technische passages, waar twee bochten kort na elkaar volgden, en dus waren de explosieve types hier in het voordeel.

Dat bleek wel na de binnenkomst van de laatste renner, want de zege ging naar Søren Wærenskjold, die als een van de topfavorieten begon aan de proloog. De 21-jarige Noor, die normaliter uitkomt in het tenue van Uno-X, bleek een klasse apart en wist Vogel en de Fransman Kévin Vauquelin op zes en zeven seconden te zetten.

Darren van Bekkum was de eerste Nederlander op de achtste plaats, op elf tellen van ritwinnaar Wærenskjold, terwijl Enzo Leijnse als nummer tien eveneens elf seconden moest toegeven. De tweede etappe is een heuvelachtige rit die start vanuit Jeseník en finisht in Rýmařov, intussen een klassieker in deze wedstrijd.