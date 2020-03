Kragh Andersen opgelucht: “Eindelijk heb ik mijn tijdritzege te pakken” woensdag 11 maart 2020 om 16:51

Søren Kragh Andersen was vanzelfsprekend erg blij met zijn etappezege in de individuele tijdrit in Parijs-Nice. Niet eerder in zijn profcarrière wist de Deen een rit tegen de klok winnend af te sluiten.

“Om eerlijk te zijn is het een hele opluchting”, vertelde Kragh Andersen in het flashinterview, toen hem werd gevraagd of hij erg tevreden was. “Eindelijk heb ik mijn overwinning in een tijdrit binnen, dus ik ben erg blij.” In grote wedstrijden als de Tour de France, de Ronde van Zwitserland en de BinckBank Tour had de Deen al vaker top 5-klasseringen binnengesleept, maar een tijdrit wínnen was hem tot vandaag nog niet gelukt.

“Ik kan het bijna niet geloven, ik heb hier echt naar toegewerkt. Ik deed mijn best en mijn benen waren weer goed.” Of het korte, maar veeleisende parcours hem op het lijf geschreven was, wilde de interviewer nog weten. “Dat denk ik wel. Ik hou niet van lange rechte stukken. Ik heb liever ook wat klimmetjes, technische gedeeltes en tempowisselingen. Dus het was een erg goed parcours voor mij. Ik was er tevreden mee.”

Tiesj Benoot

De komende dagen rijdt Kragh Andersen vooral in dienst van de ploeg. “Ik ben hier om het team en Tiesj Benoot te helpen. We bekijken alles per dag. We hopen op etappe-uitslagen, maar ook op een klassement met Tiesj. Vandaag was mijn kans en ik ben blij dat ik de zege kon pakken.”