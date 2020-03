Søren Kragh Andersen snelt naar tijdritwinst in Parijs-Nice woensdag 11 maart 2020 om 16:24

Søren Kragh Andersen heeft de enige individuele tijdrit in Parijs-Nice op zijn naam gezet. Op het ruim vijftien kilometer lange parcours door en rond Saint-Amand-Montrond zette hij de tijd stil na 18:51 minuten en was daarmee de snelste. Maximilian Schachmann behield de gele trui.

Na drie etappes in lijn stond vandaag de enige individuele tijdrit op het programma in Parijs-Nice. Over 15,1 kilometer reden de renners een ronde door en rond Saint-Amand-Montrond, thuisstad van Julian Alaphilippe. Vrijwel vanuit de start ging de weg omhoog voor een eerste klimmetje. In de afdaling konden de renners even op adem komen voor de tweede klim, de lastigste van de twee op de opdrogende route. In de tweede helft ging het vooral in dalende lijn naar de finish.

Drie renners zouden niet aan de start van de tijdrit verschijnen. Sam Bennett kwam gisteren ten val in de eindsprint. Hoewel de Ier daar geen breuken aan overhield, werd hem rust gegund met het oog op de komende wedstrijden. Ook Max Walscheid was onderuitgegaan en verliet de ronde met een handblessure. Guillaume Boivin tot slot was eveneens betrokken bij een crash en omdat hij vanochtend nog altijd hoofdpijn had, werd besloten hem uit de wedstrijd te halen.

De Gendt legt de lat hoog

Jonathan Hivert was even na half één de eerste renner, die van start ging. De Fransman van Total Direct Energie zette 21:32 op de klok, maar zou daarmee geen rol spelen. Andere vroege starters als Tom Devriendt (20:53) en Ben O’Connor (19:54) gingen namelijk al meteen een klap harder. Ook Alexis Gougeard, Pierre Latour en Jan Tratnik voerden enige tijd de tussenstand aan, maar het was Thomas De Gendt (19:04) die de lat hoog legde voor de mannen na hem.

Gerenommeerde tijdrijders als Lawson Craddock, Richie Porte en Bob Jungels moesten ruim een kwart minuut toegeven en ook Victor Campenaerts kon niet tippen aan de tijd van zijn landgenoot. De houder van het werelduurrecord kwam vier seconden tekort. Op dat moment was Pello Bilbao snel onderweg. Op een grote plaat was de Spanjaard drie seconden sneller dan De Gendt aan het tussenpunt, maar hij kon zijn voorsprong niet vasthouden tot aan de finish.

Na Bilbao moesten nog 36 renners binnenkomen en begon het er steeds rooskleuriger uit te zien voor De Gendt. Toch zou hij niet winnen. Kasper Asgreen was bij het tussenpunt iets langzamer dan de Belg, maar de Deen wist zijn achterstand om te buigen naar een voorsprong aan de finish. Hij zette 19:03 op de tabellen en pakte met acht tienden van een seconde de snelste tijd. Maar er waren dan meer snelle mannen op het parcours.

Ook toptijd Asgreen volstaat niet

Julian Alaphilippe reed een vergelijkbare tussentijd als Asgreen, maar moest in het tweede deel bijna een halve minuut toegeven op zijn ploeggenoot bij Deceuninck-Quick Step. Søren Kragh Andersen was onderweg drie seconden snéller en deed daar in het tweede gedeelte nog een flinke schep bovenop. Met liefst twaalf seconden nam de Team Sunweb-renner de snelste tijd over en dook als eerste onder de negentien minuten: 18:51.

Dylan Teuns, vorige maand nog winnaar van de tijdrit in de Ruta Del Sol, leek opnieuw snel tegen de klok te rijden en was aan het tussenpunt een seconde sneller dan Kragh Andersen. Toch zou hij uiteindelijk een hoop tijd verliezen, meer dan dertig seconden in het tweede gedeelte. Toen moesten nog tien renners een tijd neerzetten en was het vooral uitkijken naar klassementsleider Maximilian Schachmann.

De Duitse renner van BORA-hansgrohe, vorig jaar winnaar van de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland, was even na vier uur de laatste renner op het startpodium en zette onderweg de snelste tussentijd neer. Daar was hij zeven tellen sneller dan Kragh Andersen. Toch moest ook de klassementsleider uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Deen, die daardoor de etappezege binnensleepte. Schachmann kwam iets minder dan zes seconden tekort, maar werd wel tweede.

Royale voorsprong Schachmann in klassement

In het klassement deed Schachmann uitstekende zaken. De Duitser heeft nu een voorsprong van 58 seconden op Kragh Andersen, die dankzij zijn overwinning oprukt naar de tweede positie. Op plek drie treffen we met Felix Großschartner, naast Schachmann, nog een renner aan van BORA-hansgrohe. De Oostenrijker staat op 1:01 van de gele trui. Nils Politt (op 1:05) en Sergio Higuita (op 1:06), die de tijdrit op de 24e positie besloot, vervolledigen de top vijf.