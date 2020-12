Søren Kragh Andersen: “Ik kom in het laatste uur nu nog te kort om een monument te winnen”

Team Sunweb was in 2020 een van de revelaties van het wielerseizoen. Met name in de Tour de France liet de Duitse ploeg van Iwan Spekenbrink zich gelden. Søren Kragh Andersen won er twee etappes. “De grootste overwinning die ik er boekte: zelfvertrouwen”, vertelt de 26-jarige Deen in een interview met WielerFlits. Afgelopen vrijdag werd Team DSM voorgesteld. Na afloop van de innovatieve ploegpresentatie was er alle ruimte om verschillende renners te spreken.

Zo ook Søren Kragh Andersen, die thuis zat in zijn nieuwe appartement in Monaco. “Voor mij was het een van de langste offseasons die ik ooit gedaan heb”, begint SKA zijn verhaal. “Ik ben ook niet zo goed in niets doen. Het was voor mij een uitdaging om dit jaar voor het eerst drie weken zonder fiets door te brengen. Ik ben eerst naar Denemarken teruggegaan om mijn familie te bezoeken. Bewust heb ik toen mijn fiets niet meegenomen. Terug in Monaco moest ik verhuizen van het ene appartement naar het andere. Dus die uitdaging is voltooid.”

Dat zegt de Deen na een jaar waarin hij zijn droom verwezenlijkte. “Ik wilde altijd een ritzege pakken in de Tour de France. Nu heb ik er twee gewonnen. Mijn volgende doel is om in alle grote rondes minstens een etappe te winnen. Dat is al moeilijk genoeg. Maar ik heb een nog grotere droom. Ik win liever een grote klassieker dan dat ik in de Giro d’Italia én de Vuelta a España ook nog een ritzege boek. Het winnen van een monument is voor mij vanaf nu de ultieme droom. Daarvoor train ik iedere dag. Ik heb het gevoel dat ik daar dichtbij ben.”

Vizier op klassiekers

Team DSM richt haar pijlen in 2021 vooral op de klassiekercampagne. Ondanks dat Kragh Andersen een stap gemaakt heeft, doet hij niet aan grootspraak. “Ik zie mezelf niet als een grote favoriet voor winst in de klassiekers”, stelt de Deen. “Ooit wel, hoop ik. Maar nu nog niet. Ik heb in de grootste koersen nog niet laten zien dat ik bij de besten ter wereld behoorde. Daarom beschouw ik mezelf in die wedstrijden als een dark horse. Ik ga me wél op de klassiekers richten. Welke grote ronde ik doe en met welke ambitie, weten de ploeg en ik op dit moment nog niet.”

Na zijn optreden in de Tour de France – Kragh Andersen won in het verleden ook al eens Parijs-Tours – en het vertrek van Michael Matthews, zou je toch zeggen dat de Deen opschuift in de hiërarchie bij Team DSM. “Ik moet me eerst nog bewijzen in het voorjaar”, onderstreept hij. “Ik werd dit jaar wel derde in Omloop Het Nieuwsblad. Daar ben ik erg trots op, want ik liet er zien dat ik – naast Tiesj Benoot, Marc Hirschi en Romain Bardet, als die laatste klassiekers gaat rijden – een co-leider in de klassiekers kan zijn. Ik kán er bijzijn in de finale.”

Zijn Tour-zeges hebben hem veel geleerd. “Het belangrijkste dat ik er won: zelfvertrouwen. In de ritten waarin ik zegevierde, was ik echt aan het afzien. Het niveau was echt hoog. Maar ik focuste me enorm op mezelf en dacht er niet over na wat andere renners konden uitrichten of hoe goed zij wel niet waren. Ik probeerde mijn eigen plan te trekken, eraan vast te houden en dan te kijken of het zou werken. Daar wil ik mee verder, zonder na te denken over een doel of er een resultaat op te plakken. Ik wil blij zijn met mijn gereden koers.”

E3 Saxo Bank Classic

Het beste resultaat van Kragh Andersen in de klassiekers is een 52e plaats in Milaan-San Remo 2019. Dat terwijl de Deen dus wel ritten won in de Tour de France, de Ronde van Zwitserland, Parijs-Nice en de BinckBank Tour. De Team DSM-renner zet in 2021 dan ook volop in om meer constant te zijn. “Dat zit hem vooral in mijn herstelvermogen”, stipt hij aan. “Ik heb in Monaco de perfecte omstandigheden om te trainen. Maar ik moet slimmer trainen. Het is de bedoeling dat ik na trainingen beter ben dan ervoor en niet vermoeider.”

SKA kan dus slecht stilzitten, maar dat zal hij moeten afleren. “Als ik moet herstellen van een wedstrijd, hoogtestage of training, moet ik ervoor zorgen dat ik geen stress heb en juist relax. Ook op dagen dat ik moet rusten, moet ik mezelf als het ware uitzetten en niet nadenken over mijn fiets, of ik wel genoeg doe of de koers an sich. Dat zal mij helpen om meer constant te presteren. Het is een proces wat wel al een aantal jaar loopt, eigenlijk sinds mijn laatste seizoen als belofte. Ik heb daarvoor een mental coach. We praten hier wekelijks over.”

De sterke Deen blijft in zijn ambities voorzichtig. Met geen woord rept hij over het winnen van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Die laatste is een lastige koers voor mij. Die past mij niet het beste, vind ik. Op dit moment denk ik dat ik het beste tot mijn recht kom in de Vlaamse Ardennen. Dan denk ik vooral aan de E3 Saxo Bank Classic, die kan ik nu het beste aan. Wellicht zou ik in de toekomst ook kunnen scoren in de Amstel Gold Race. Maar voor het winnen van monumenten moet ik echt nog een paar jaar verder zijn.”

Hoe Van Aert en Van der Poel te verslaan?

Om zelf in een winnende positie te komen in de grootste koersen ter wereld, is de opdracht voor Kragh Andersen simpel. “Ik moet meer uren op de fiets maken”, legt hij uit. “Ik zal veel op duurvermogen gaan trainen. Hopelijk maakt me dat sterker en stijgt mijn niveau nog drie of vier procent. Als dat lukt, zal ik er staan in de finales. Ik heb nu namelijk nog problemen met het laatste wedstrijduur, tussen de vijf en zes uren koers. Daar kan ik mezelf nog flink in verbeteren. Er zijn jonge gasten die dat meteen aankunnen, ik heb daarvoor langer nodig.”

De Deense aspirant-kopman gaat daarvoor niet zijn hele schema overhoop halen. “Ik hoef niets te veranderen. Mijn niveau stijgt ieder jaar sinds ik bij deze ploeg rijd. Ik wil aan het programma vasthouden, de mensen die ik om me heen heb en de manier van werken. Het enige wat ik moet doen, is meer uren toevoegen aan mijn trainingsschema. Voor de rest ben ik niet van plan om veel te veranderen in 2021. Ik hoop dat ik met de jaren genoeg hardheid opdoe om ooit op een dag in de finale van een monument mee te doen voor de winst.”

Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er in de laatste jaren kleppers van formaat bijgekomen in de voorjaarsklassiekers. Is dat geen probleem voor Team DSM? “Zij zijn op zichzelf exceptioneel sterk, maar ik ben ervan overtuigd dat we hen als team kunnen verslaan”, zegt de Deen. “Wij zijn sterk in de breedte. Natuurlijk moeten een aantal jongens nog een paar stappen maken. Als we daarin slagen, dan hebben we meerdere pionnen in de finales. Dat is de manier om die gasten kapot te krijgen en ze te verslaan. Ook voor mij.”

Kragh Andersen of Kragh? In Nederland kennen we de Deen als Søren Kragh (uitspraak: Krauwww) Andersen, maar eigenlijk is dat niet helemaal correct. Dat leren we bij navraag. In tegenstelling tot in Nederland, is het in Denemarken gebruikelijk om de achternaam van je moeder te nemen: “Feitelijk gezien staat in mijn paspoort Søren Kragh. In Denemarken krijg je eerst de achternaam van je moeder en daarna die van je vader. Officieel is het dus Søren Kragh, zonder Andersen. Net zoals Magnus Cort, maar dan zonder Nielsen erachter. Maar eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit”, lacht hij. Omdat de naam al ingeburgerd is, blijven we bij WielerFlits Kragh Andersen gebruiken.