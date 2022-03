Søren Kragh Andersen en John Degenkolb voeren Team DSM aan in E3

Team DSM heeft vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic twee duidelijke kopmannen. Bij het Nederlandse WorldTeam wordt voor de Vlaamse voorjaarskoers vooral gekeken naar Søren Kragh Andersen en John Degenkolb.

“Met zeventien beklimmingen op het parcours kunnen we een dag met volle bak koers verwachten”, kijkt ploegleider Phil West vooruit. “Het is een goede eerste test om te kijken wat er nog gaat komen in het aankomende klassiekerblok. Het wordt heel belangrijk om in de eerste helft van de koers bij elkaar te zitten en ons als groep te positioneren voor de klimmetjes.”

“In de tweede helft van de koers willen we agressief koersen en hopen we met meerdere renners van voren te zitten. Met de laatste klim op twintig kilometer van de finish zal het vol gas gaan in de finale”, zegt West.

Kragh Andersen, die afgelopen weekend nog een stevige demarrage plaatste op de Poggio en uiteindelijk zevende werd in Milaan-San Remo, en Degenkolb krijgen in de koers rond Harelbeke steun van onder meer Nikias Arndt en Joris Nieuwenhuis.