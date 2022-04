Søren Kragh Andersen dan toch niet van start in Ronde van Vlaanderen

Søren Kragh Andersen zal uiteindelijk dan toch niet aan de start verschijnen in de Ronde van Vlaanderen. De Deen werd er op het laatste moment nog bijgehaald door zijn ploeg, maar hij zou niet genoeg hersteld zijn. “Nadat hij zich niet goed voelde bij de aankomst in het hotel vrijdag, zal hij niet starten vandaag.”

Vrijdag kwam Team DSM nog met het nieuws dat Søren Kragh Andersen op het laatste moment aan de startlijst is toegevoegd. De Deen verving Nederlander Nils Eekhoff in de selectie. SKA is echter, volgens zijn ploeg, nog niet genoeg hersteld van zijn vorige koersen. Daardoor komt hij dus toch niet aan de bak in de Vlaamse Hoogmis.

Het ontbreken van Kragh Andersen zorgt ervoor dat Team DSM maar met vijf renners zal rijden in Vlaanderen. Vrijdag vielen er met Casper Pedersen, Jonas Hvideberg en Nico Denz al drie renners uit door ziekte. De ploeg vond slechts twee vervangers en voegde Nikias Arndt en Niklas Märkl aan de startlijst toe.

After feeling unwell upon arrival to the team hotel on Friday, unfortunately @kraghsoren has not recovered well enough and won’t start at @RondeVlaanderen for us today in order to recover for his upcoming goals.

Get well soon, Søren! 💪🏻#RVV22 pic.twitter.com/TkZWiDsNdY

— Team DSM (@TeamDSM) April 3, 2022