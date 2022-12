Sonny Colbrelli mist zijn leven als profrenner: “Geregeld een traantje weggepinkt”

2022 was een minder goed jaar voor Sonny Colbrelli. De Italiaans moest door hartproblemen op 32-jarige leeftijd een punt zetten achter zijn professionele wielercarrière. “Ik heb uitgekeken naar de laatste dag van het jaar, omdat ik 2022 achter me wil laten.”

21 maart was de dag dat Colbrelli werd opgeschikt door problemen aan zijn hart. In de eerste etappe van de Ronde van Catalonië sprintte hij naar de tweede plaats, maar enkele momenten daarna sloeg het noodlot toe. “Het werd zwart voor mijn ogen. Pas in het ziekenhuis werd ik weer wakker. Ze vertelden me dat ik een hartstilstand had gehad. Eerst geloofde ik hen niet”, vertelde Colbrelli aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb twee keer geluk had. In eerste instantie omdat er een jonge kerel in het publiek stond die vrijwilligerswerk deed bij de ambulance en de ernst van de situatie meteen begreep. Hij is over de dranghekken geklommen om mij een hartmassage toe te dienen en met een defibrillator mijn hart na enkele minuten weer in beweging te brengen. Dat die defibrillator er was, was mijn tweede geluk.”

Colbrelli: “Ik moet tevreden zijn”

Het gedwongen afscheid van het wielrennen is zwaar voor Colbrelli. “Ik heb de voorbije weken en maanden geregeld een traantje weggepinkt. Afgelopen maand was ik met Bahrain mee op teamstage. Wanneer de andere jongens hun nieuwe outfit aantrekken, de nieuwe fietsen inrijden, de wedstrijdprogramma’s bespreken, moet ik in gewone kleren in de volgwagen plaatsnemen, dan komen de tranen je in de ogen.”

“Ik mis de vermoeidheid in de benen, ik mis het om de kamer te delen met mijn vaste gezellen Damiano Caruso en Matej Mohoric, ik mis de adrenaline van de wedstrijd.” Toch probeert Colbrelli ook positief te blijven, wat hij ook als renner belangrijk vond. “Niet iedereen kan na een hartstilstand zijn verhaal nog doen. Ik moet tevreden zijn en niet egoïstisch omdat ik niet meer kan koersen.”