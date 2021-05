Sonny Colbrelli baalt na nieuwe tweede plaats: “Ik ben niet zo blij”

Sonny Colbrelli moest voor de tweede dag op rij genoegen nemen met de tweede plaats in het Critérium du Dauphiné. Hij was weliswaar de snelste sprinter, maar beide keren wist een vroege vluchter hem voor te blijven. “Ik ben niet zo blij, want ik had nu graag de gele trui gehad”, reageert Colbrelli.

Bahrain Victorious kwam in de achtervolging op de kopgroep opnieuw te laat. Na Brent Van Moer in de openingsrit, wist ook Lukas Pöstlberger het peloton te verrassen. “Dat is ook wielrennen”, jammert Colbrelli. “Ik ben weer tweede. Ik wil graag mijn ploeg bedanken voor hun steun, maar er was vandaag gewoon een heel sterke kopgroep, en Pöstlberger was erg sterk.”

Toch ziet de leider in het puntenklassement nog wat positieve punten. “Er komen nog andere kansen aan voor mij. Morgen ga ik het opnieuw proberen, maar het is wel de Dauphiné. Het is hier nooit makkelijk. Maar ik ga het morgen op zeker weer proberen om te winnen”, houdt Colbrelli hoop.