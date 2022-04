Solozege Elisa Longo Borghini in Parijs-Roubaix voor vrouwen, Lucinda Brand derde

De tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen is gewonnen door Elisa Longo Borghini. De Italiaans kampioene kwam alleen aan op het Vélodrome André Pétrieux, nadat ze ruim dertig kilometer in haar eentje op kop had gereden. Lotte Kopecky won de sprint voor plek twee, net voor Lucinda Brand.

De tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, de eerste die verreden werd in het voorjaar, ging van start zonder Marianne Vos. De runner-up in de regenuitgave van vorig jaar moest op de valspreek verstek geven vanwege een positieve coronatest. Elizabeth Deignan, de triomfator in oktober 2021, was er ook niet bij, omdat ze in verwachting is van een tweede kindje. Met onder andere Lotte Kopecky, Ellen van Dijk en Chantal van den Broek-Blaak waren er echter alsnog favorieten genoeg.

Vijf vroege vluchtsters

In de openingsfase van de 127,4 kilometer lange wedstrijd moesten eerste vier lokale rondes van 8,3 kilometer in en om Denain afgewerkt worden. Op dit circuit wisten vijf rensters te ontsnappen. Katie Clouse (Human Powered Health), Tanja Erath (EF Education-TIBCO-SVB), Gaia Masetti (AG Insurance – NXTG), Amalie Lutro (Uno-X) en de Nederlandse Leonie Bos (Parkhotel Valkenburg) verwierven een voorsprong van ongeveer twee minuten. Bij aanvang van de eerste van zeventien kasseienstroken, na 43,3 kilometer, was daar nog ongeveer een minuut van over.

Ondertussen was Marta Cavalli al tegen het asfalt gegaan. De Française, die vorige week de Amstel Gold Race won, kon haar weg vervolgen, in tegenstelling tot Julie De Wilde, die ook ten val was gekomen. Terwijl de Belgische de strijd had gestaakt, dunde de kopgroep op de 3700 meter lange openingstrook uit van vijf naar drie. Lutro, Masetti en Erath bleven vooraan over. Op de stroken erna ging laatstgenoemde solo.

Balsamo gediskwalificeerd

Veel van haar voorsprong behield de Duitse echter niet. Het peloton, dat veelal werd aangevoerd door Ellen van Dijk, kwam snel dichterbij en slokte Erath uiteindelijk op. Van Dijk bevond zich op dat moment juist achter het peloton, want ze was lekgereden. Later in de koers zou dit ook Elisa Balsamo en de onfortuinlijke Marta Cavalli nog overkomen. In haar poging terug te keren, liet Balsamo zich een tijdje voortslepen aan de ploegleiderswagen doormiddel van een zogenoemde ‘plakbidon’. Om die reden werd ze uit koers gehaald.

Cavalli en Van Dijk maakten de aansluiting wel weer. Ze zaten echter niet van voren toen, met nog 53 kilometer te gaan, Lotte Kopecky en Marta Bastianelli op Auchy-lez-Orchies – Bersée versnelden. Gelukkig voor Trek-Segafredo was Lucinda Brand wel bij de pinken, want de Nederlandse wist de sprong naar het duo voorop te maken. De drie bleven vervolgens lang voorop te rijden, terwijl erachter een grote groep samenkwam.

Longo Borghini versnelt

Nadat we nog een tegenaanval zagen van Alice Barnes (Canyon//SRAM Racing), kwam alles echter toch weer samen. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) zag op dit moment haar kans schoon: de Italiaans kampioene ging er op de dubbele strook van Templeuve vandoor. Vervolgens pakte ze een voorsprong van ongeveer dertig seconden op het peloton, waar SD Worx de achtervolging leidde.

Op de eerstvolgende strook gaf Lotte Kopecky gas, waardoor er een achtervolgend elitegroepje ontstond. Hierbij: Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Chantal Van den Broek-Blaak (SD Worx), Marta Bastianelli (UAE TADQ), Emma Norsgaard (Movistar), Pfeiffer Georgi, Floortje Mackaij beiden (Team DSM), Marta Cavalli en Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope).

De negen kwamen tot op twaalf seconden van Longo Borghini, maar later liep de Italiaanse weer uit. Op Camphin-en-Pévèle, een kleine twintig kilometer voor het einde, werd er door een weer bij elkaar gekomen peloton opnieuw aan de voorsprong geknabbeld, nadat Van den Broek-Blaak doortrok. Dat had er ook mee te maken dat Borghini zelf bijna ten val kwam in een bocht. Toch hield ze een groepje met Kopecky, Cavalli, Van Dijk en Brand voorlopig af.

Longo Borghini houdt stand

Nadat enkele andere rensters wisten aan te sluiten bij deze vier, was het toch weer ditzelfde kwartet dat wegreed op Carrefour de l’Arbre. Omdat er dus twee rensters van Trek-Segafredo in de achtervolgende groep zaten, kwam er niet echt een goede achtervolging op gang. Borghini liep uit tot ongeveer veertig seconden. Even later veranderde dit beeld wel enigszins, toen Elise Chabbey, Mackaij en Van den Broek-Blaak terugkeerden. Vooral laatstgenoemde verrichtte veel werk voor Kopecky.

Uiteindelijk bleek het echter niet genoeg. Longo Borghini behield haar voorsprong en kwam solo aan op de wielerbaan in Roubaix. Daar kon ze uitgebreid feestvieren. Achter haar kwam het op een sprint aan voor plek twee. Daarin bleek Kopecky Brand net voor. Zodoende stonden er twee rensters van Trek-Segafredo op het podium. Van Dijk eindigde ook nog als zevende, één plekje voor Van den Broek-Blaak en eentje achter Mackaij.