Soler keert na blessure in Giro terug in Ronde van Zwitserland

Marc Soler hoopt in de Ronde van Zwitserland zijn Giro-kater weg te spoelen. De Spaanse kopman van Movistar moest afgelopen maand na twaalf dagen opgeven in de Giro d’Italia. Zondag keert hij terug in de koers, in de Zwitserse rittenkoers.

Het wordt voor Soler zijn derde opwachting in de Ronde van Zwitserland. In 2017 eindigde hij als achtste in het klassement en twee jaar geleden moest hij het doen met een twaalfde plaats. Soler was eerder dit seizoen wel succesvol in het Alpenland; hij won een rit in de Ronde van Romandië en werd vierde in de einduitslag.

Soler krijgt in de WorldTour-ronde onder meer Hector Carretero en Iván García met zich mee. Ook thuisrijder Johan Jacobs is van de partij.

Selectie Movistar voor de Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Juan Diego Alba

Hector Carretero

Iván García

Johan Jacobs

Sergio Samitier

Gonzalo Serrano

Marc Soler