Giro 2021: Geen breuken voor Marc Soler na valpartij

Goed nieuws voor Marc Soler: de Spaanse klimmer heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia. Soler, de klassementskopman van Movistar, heeft wel last van een kneuzing van de ribbenkast.

Soler moest de Ronde van Italië op de twaalfde dag verlaten. De kopman van Movistar kwam vroeg in de etappe naar Bagno di Romagna ten val, had de grootste moeite om terug te keren in het peloton en gaf uiteindelijk op. Soler was de nummer elf van het klassement.

De Spaanse klimmer behaalde deze Giro al twee achtste plaatsen, in de etappes naar Ascoli Piceno en Campo Felice. Wat de exacte schade is bij Soler, kon zijn ploeg Movistar eerder nog niet communiceren. Nu blijkt echter dat de Catalaan ‘alleen’ last heeft van een kneuzing.

Soler heeft geen last van ademhalingsproblemen, zo laat Movistar weten via social media. De klimmer mag morgen alweer naar huis. Soler was overigens niet de enige renner die moest opgeven. Ook Alessandro De Marchi, Fausto Masnada, Alex Dowsett, Gino Mäder en Kobe Goossens haakten om verschillende redenen af.