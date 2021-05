Sofie de Vuyst (34) keert niet meer terug in peloton

Sofie De Vuyst zal niet meer terugkeren in het peloton. Dit maakte 34-jarige Belgische, die in het najaar van 2019 tegen de lamp liep bij een out-of-competition-controle, bekend op haar Facebook-fanpagina. Ze zegt het jammer te vinden dat ze ondanks verwoede pogingen haar onschuld niet heeft kunnen bewijzen: “Dit is en zal een blijvend litteken zijn.”

Op 18 september 2019 testte Sofie De Vuyst positief op exogene steroïden bij een out-of-competition-controle. De Belgische vroeg vervolgens een test van de B-staal aan om haar onschuld te bewijzen, maar ook die leverde een positieve test op. De Vuyst, winnares van de Brabantse Pijl van 2019, probeerde vervolgens haar naam en reputatie te zuiveren. “Het sportieve of de sportieve gevolgen waren bijna bijzaak, want ik was sowieso niet van plan nog lang als competitierenster actief te zijn”, schrijft ze.

“Mijn grootste drijfveer om de speld in de hooiberg te gaan zoeken, wetende dat de kans op succes heel klein zou zijn, was dat mijn naam niet blijvend een negatieve connotatie zou krijgen. Daarom wilden we toch de nodige inspanningen leveren om opklaring te krijgen in deze zaak. Voor mezelf was het een groot raadsel hoe deze test in godsnaam positief kon zijn, wetende dat er nooit bewust een verboden substantie genomen is.”

Verboden stof in supplement

“Na ettelijke maanden te verstrijken en aan te dringen bij verschillende instanties, kregen we toch de kans om enkele voedingssupplementen verder te laten onderzoeken”, vervolgt De Vuyst. Ze kon terecht bij een WADA-laboratorium in Keulen. “Tot onze verbijstering, maar ergens ook tot onze opluchting (hoe vreemd dit ook kan klinken), werd in 1 van de supplementen een verboden stof aangetroffen.”

“Voor ons persoonlijk was het op dat moment duidelijk: het kon bijna niet anders dan dat dit supplement de aanleiding was van de positieve test, wat kon het anders geweest zijn. Voor mij persoonlijk leken de puzzelstukjes in elkaar te vallen. We stapten met onze bevindingen ook richting de disciplinaire commissie. Helaas werd de aangetoonde contaminatie niet als voldoende argument aanvaard, waardoor ik alsnog de vooropgestelde sanctie opgelegd kreeg.”

De Flandrienne van het jaar 2019 noemt de uitspraak een harde klap. “Ergens hebben we ook wel begrip voor de beslissing en bepaalde van hun tegenargumenten. Het feit dat we contaminatie aantoonden is op zich nog geen sluitend bewijs om je onschuld aan te tonen. Maar wij konden niet meer doen, helaas. In beroep gaan is geen optie, aangezien dit in Zwitserland moet plaatsvinden en hier een onrealistisch prijskaartje aan vast hangt.”

“Valse noot”

“Extra jammer dat mijn wielercarrière alsnog met een valse noot moet eindigen. Dit is en zal een blijvend litteken zijn. Maar 1 ding is zeker, ik sta recht in mijn schoenen wanneer ik zeg me nooit bewust tot een verboden supplement gericht te hebben”, zegt De Vuyst, die in blijde verwachting is van haar eerste kind. “Bij deze zouden we onze focus ook volledig willen richten op deze nieuwe fase in ons leven. Want al deze stress doet ook het kindje geen goed.”

De Vuyst geeft in het statement tot slot aan geen commentaar meer te willen geven omtrent de zaak. “Het blijft namelijk een heel gevoelige kwestie en het is nog steeds heel moeilijk om erover te praten. We willen ons nu richten op het mooie dat komt en deze zaak zo snel mogelijk definitief afsluiten. Nog 1 advies misschien richting andere sporters, om te voorkomen dat er nog sporters moeten doormaken waar ik door moest. Wees niet gewoon achterdochtig, maar superachterdochtig ten opzichte van elk supplement waar je je toe wendt. Zelfs heel vertrouwde merken kunnen dus alsnog contaminaties bevatten.”