zaterdag 16 maart 2024

Snelste Milaan-San Remo ooit én recordtijd op de Poggio

Analyse Milaan-San Remo 2024 gaat om meerdere redenen als historisch de boeken in: het was de snelste editie ooit van La Primavera, terwijl Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel ook nog eens in een recordtijd de Poggio beklommen.

Vorig jaar verbeterde Mathieu van der Poel de toptijd op de Poggio di San Remo, maar was het nét niet de snelste Milaan-San Remo ooit. Dit jaar sneuvelen beide records dus. Met een gemiddelde snelheid van 45,99 kilometer per uur is de koers net iets sneller dan in 1990: toen werd de wedstrijd aan een snelheid van 45,80 kilometer per uur afgewerkt. Destijds was de wedstrijd overigens wél 6 kilometer langer.

Ook op de Poggio ging het harder dan ooit. Het record was in handen van Mathieu van der Poel, die de helling vorig jaar in 5:40 minuten beklom. Dit jaar waren Pogacar en Mathieu van der Poel volgens timing van WielerFlits nog eens een seconde sneller; ze hadden slechts 5:39 minuten nodig om de helling te beklimmen.

De omstandigheden waren dit jaar overigens een stuk minder gunstig voor een snelle tijd. Waar de coureurs vorig jaar nog een flinke rugwind van ongeveer 29 kilometer per uur hadden op de Poggio, was er nu sprake van een zijwind, die slechts 9 kilometer per uur sterk was. Een straffe inspanning van Pog en MvdP dus.