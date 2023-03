Mathieu van der Poel verbetert recordtijd op Poggio

Het was een snelle Milaan-San Remo vandaag, getuige het feit dat de gemiddelde snelheid van de koers in de geschiedenis enkel in 1990 hoger lag. Waar het helemaal hard ging, was op de Poggio, waar Mathieu van der Poel een nieuwe toptijd noteerde.

Voor het voorgaande snelheidsrecord op de Poggio moeten we terug naar 1995. Aan de voet van de Poggio opent Vladislav Bobrik de debatten namens Gewiss-Ballan met een verschroeiend tempo, in het zog van een leger aan motoren. Kort voor de top van de beklimming lanceert Maurizio Fondriest een aanval, waar enkel Laurent Jalabert een antwoord op heeft. De Italiaan en Fransman bereiken de top na 5 minuten en 46 seconden. Een record dat 28 jaar zou blijven staan.



Tot dit jaar dus, want Mathieu van der Poel wist de recordtijd te verbeteren tot 5 minuten en 40 seconden. Daarachter zette ook Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna een nieuwe toptijd neer met 5 minuten en 43 seconden. Wat daar ongetwijfeld aan bijgedragen zal hebben is de wind, die op dat moment met ongeveer 16 knopen (29 kilometer per uur) in de rug waaide.

Waar Mathieu van der Poel voorgaande jaren nog regelmatig zijn vermogens-, hartslag- en snelheidsdata op Strava plaatste, is daar nu (in ieder geval voorlopig) geen sprake van. Wat voor wattage MvdP leverde op de Poggio is dus gissen. De Strava-KOM (snelste tijd op een segment) staat voorlopig gedeeld op naam van Tadej Pogacar en Wout van Aert.