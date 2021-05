‘Slowakije toont interesse in start Giro d’Italia’

Start de Giro d’Italia over enkele jaren in Slowakije? Volgens de lokale krant Il Messaggero zijn er de afgelopen dagen reeds gesprekken gevoerd tussen organisator RCS Sport en de Slowaakse ambassade in Italië over een mogelijke Grande Partenza.

‘Een delegatie van de Slowaakse ambassade in Italië heeft de voorbije dagen contact gehad met de mensen van RCS Sport, met als doel om de Giro naar het land van de drievoudige wereldkampioen Peter Sagan te halen’, schrijft Il Messaggero. Volgens de lokale krant ligt er echter nog geen concreet plan op tafel.

Wat met Hongarije en Tsjechië?

Door de huidige coronacrisis is het bijvoorbeeld de vraag of Slowakije in 2022 een Grande Partenza kan organiseren. Verder is het onduidelijk of de Ronde van Italië in de nabije toekomst nog naar Hongarije trekt. Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, moest in 2020 de Grande Partenza nog schrappen vanwege de coronacrisis.

En dan is er ook nog de interesse vanuit Tsjechië om de start van de Giro te organiseren. De eerste gesprekken tussen organisatoren van de ronde en de premier van Tsjechië over een Giro-start zijn reeds gevoerd. Zij bespraken vorig jaar de mogelijkheid om in 2022 de start te organiseren in de Tsjechische hoofdstad Praag.