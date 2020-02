Tsjechië denkt aan start Giro d’Italia 2022 in Praag donderdag 6 februari 2020 om 10:01

De eerste gesprekken tussen organisatoren van de Giro d’Italia en de premier van Tsjechië over een Grande Partenza zijn reeds gevoerd. Zij hebben onlangs de mogelijkheden besproken om in 2022 de start te organiseren in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Eind januari werd bekend dat Praag ook interesse heeft in een start van de Tour de France. “De Tour wil graag naar Praag en Praag wil de Tour graag ontvangen. Tegelijkertijd zijn we ook zeer geïnteresseerd in de Giro d’Italia”, zei sportwethouder Vít Šimral toen.

Inmiddels heeft de premier van Tsjechië, Andrej Babiš, een onderhoud gehad met de mensen van RCS Sport, de organisatie van de Giro. Volgens Lidovky.cz heeft RCS een voorstel gedaan waarbij Tsjechië een startbijdrage moeten doen van ongeveer twaalf miljoen euro. Dat zou zijn voor de openingsrit en nog twee etappes in dat land.

Genoeg belangstelling?

Premier Babiš noemt het een groot bedrag, maar wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hij wil daarbij kijken naar de belangstelling binnen Tsjechië en of enkele grote steden willen bijdragen aan het binnenhalen van de Giro-start. Babiš denkt naast Praag aan Brno en Ostrava.

Dit jaar gaat de Giro d’Italia van start in Hongarije. De openingstijdrit is in Boedapest en daarna zijn nog twee etappes door het land in Centraal-Europa.