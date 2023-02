Slotrit Baloise Belgium Tour finisht onder Atomium in Brussel

Voor het eerst in de geschiedenis trekt de Baloise Belgium Tour naar Brussel. De organisatie van de Belgische rittenkoers heeft het rittenschema gepresenteerd en zal voor het eerst de hoofdstad aandoen. Op de slotdag liggen start en finish onder het Atomium in Brussel.

“Zoals vele grote wielerrondes eindigt de Ronde van België in zijn hoofdstad”, vertelt Benoit Hellings, schepen van sport van de stad Brussel, in een persbericht. “Het wordt een groot wielerfeest, want de duizenden amateur- en semiprofessionele wielrenners van de BXL Tour (toertocht) kunnen de profs zien strijden aan de voet van het Atomium, vlak nadat zij hun eigen ronde hebben gereden. Deze samenwerking is een gouden kans om van Brussel dé hoofdstad van de fiets te maken.”

De Baloise Belgium Tour zal de drie gewesten van het land aandoen. De openingsrit kent namelijk start en finish in Scherpenheuvel-Zichem (Vlaams-Brabant) en wordt opgevolgd door een etappe van Merelbeke naar Knokke-Heist, een bekende aankomstplaats in de rittenkoers.

‘Een veelzijdige renner als eindwinnaar’

Op de derde dag is er een individuele tijdrit in Beveren, dat ook een goede band heeft met de Baloise Belgium Tour. De koninginnenrit wordt verreden op de voorlaatste dag, als het Luxemburgse Durbuy de start- en finishlocatie is voor een heuse Ardennenetappe. Daarna reist het circus af naar Brussel voor de slotetappe.

“Golazo is bijzonder trots dat de Baloise Belgium Tour zal eindigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een symbool van de Stad Brussel, het Atomium”, zegt organisator Christophe Impens. “Het worden vijf mooie koersdagen met telkens een ander type rit en dus wellicht ook weer een veelzijdige renner als eindwinnaar.” Vorig jaar won Mauro Schmid, voor Tim Wellens en Quinten Hermans.

Rittenschema Baloise Belgium Tour 2023 (14-18 juni)

Etappe 1: Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem

Etappe 2: Merelbeke – Knokke-Heist

Etappe 3: Beveren – Beveren (ITT)

Etappe 4: Durbuy – Durbuy

Etappe 5: Brussel – Brussel