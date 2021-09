Sleutelbeenbreuk voor veldrijdster Anna Kay na aanrijding op training

Slecht nieuws voor Anna Kay: de Britse veldrijdster is een tijdje uit de roulatie vanwege een gebroken sleutelbeen. De 22-jarige renster van Starcasino Cycling Team werd maandag tijdens een trainingsritje aangereden door een auto.

Kay voert, samen met de genaturaliseerde Belg Marion Norbert-Riberolle, de ploeg van Starcasino aan. De jonge Britse reed dit prille veldritseizoen al twee wedstrijden. Ruim een week geleden begon ze haar crosseizoen met een zevende plaats in de Ethias Cross van Lokeren en afgelopen zaterdag kwam ze als achtste over de streep in de Ethias-manche in Beringen.

Kay, die vorig seizoen al een vaste klant was in de top-10 van Vlaamse en internationale crossen en achtste werd op het WK veldrijden voor beloften, zal nu een tijdje moeten revalideren. Het is nog onduidelijk wanneer ze weer een rugnummer mag en kan opspelden.

Starcasino Cycling Team, de ploeg van Kay, moest het eerder dit seizoen ook een al week stellen zonder Cato Cassiers, die eveneens out was na een valpartij. Ook Audrey De Keersmaeker ging dit weekend tegen de grond in een cross in Koningshooikt, maar gelukkig voor haar viel de schade mee.