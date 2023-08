maandag 28 augustus 2023 om 08:52

Sleutelbeenbreuk voor Oscar Onley: “We zaten allemaal op zo’n high”

Oscar Onley kwam zondag ten val in de Vuelta waarna hij de ronde moest verlaten. In het ziekenhuis werd geconstateerd waar de Brit al bang voor was: een gebroken sleutelbeen. Via de officiële kanalen van Team dsm-firmenich laat Onley nu van zich horen: “Natuurlijk ben ik heel erg teleurgesteld om de koers en de jongens te moeten verlaten.”

“We zaten na de ploegentijdrit allemaal op zo’n high. Dan is een valpartij erg teleurstellend, maar ik kijk er naar uit om de jongens de komende weken aan het werk te zien. Ik denk dat ze hebben laten zien dat het met de spirit wel goed zit en dat de benen goed genoeg zijn om mooie resultaten te behalen. Hopelijk kan ik zelf ook weer snel meedoen om korte uitslagen.”

In het persbericht vult ploegdokter Camiel Aldershof nog aan: “Naast het breken van zijn sleutelbeen heeft Oscar ook meerdere kleine schaafwonden op zijn lichaam. Hij zal nu naar huis gaan om volledig te herstellen. Daarna gaan we pas zijn rentree plannen.”

Voor Team dsm-firmenich is de Vuelta tot dusver een grote ronde van uitersten. Na de zege in de ploegentijdrit, verloor het Nederlandse WorldTeam zondag Onley en de rode trui. Lorenzo Milesi zag Andrea Piccolo de leiderstrui overnemen.