Slechts tien Belgen in WB Tabor door nieuwe selectiecriteria UCI

In het tussenseizoen veranderde de UCI de selectiecriteria voor deelname aan de Wereldbeker. Daardoor wordt de Belgische selectie zwaar gedecimeerd. Stonden in januari in Hoogerheide nog 19 Belgen aan de start bij de mannen elite, dan zullen dat er vanaf nu maximum twaalf zijn, in Tabor zelfs maar tien. Voor de Nederlandse selecties is er veel minder of zelfs geen impact.

Met de nieuwe selectiecriteria krijgen de acht beste Belgen in de UCI-ranking automatisch startrecht. De bondscoach mag dan nog vier renners extra selecteren. Wat maakt dat er maximum twaalf Belgen aan de start kunnen staan in de resterende WB-wedstrijden van dit seizoen (Tabor, Namen, Dendermonde, Hulst en Overijse).

Zonder Merlier en Vermeersch

“Extra minpunt, wie uit die top acht niet van start gaat, mag niet vervangen worden”, vertelt Sven Vanthourenhout. “Aangezien Gianni Vermeersch en Tim Merlier nog niet aan hun seizoen begonnen zijn, maar wel in de bewuste top acht staan, betekent dus dat er in Tabor maar tien Belgen zullen starten.”

Volgens de UCI-ranking zijn dat respectievelijk Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Thijs Aerts. Staan niet in dat lijstje: Wout van Aert en Daan Soete. Maar die worden uiteraard als eersten opgevist.

Vanthourenhout kan kiezen om verder aan te vullen met de eerstvolgende renners op de ranking. “Of ik kan enkele jongeren een kans geven”, zegt de bondscoach. “Ik denk bijvoorbeeld aan Toon Vandebosch en Niels Vandeputte, omdat we in Tabor geen jongerenselecties afvaardigen. Maar het is een feit dat er heel wat jongens uit de boot gaan vallen.”

Top vijftig

Slecht nieuws dus voor onder meer Lander Loockx, Dieter Vanthourenhout, Nicolas Cleppe, Jim Aernouts en zelfs Tom Meeusen en Diether Sweeck. Ook Vincent Baestaens, nog 10de op het EK twee weken geleden, moet hopen op de goodwill van de bondscoach. Dat zijn uitgerekend allemaal renners die de voorbije jaren naar het buitenland trokken om daar UCI-punten te sprokkelen en zo de top vijftig van de ranking (en automatisch startrecht in de Wereldbeker) te halen. Een zinloze onderneming, blijkt nu.

Voor de Belgische damesselectie stelt het probleem zich niet. Ook Nederlands bondscoach Gerben de Knegt moet zich geen zorgen maken, zelfs niet met zijn uitgebreide dameskern.