Slechts drie Nederlanders droegen langer de gele trui dan Mathieu van der Poel

Overzicht

Mathieu van der Poel bestormt de top van Nederlande geletruidragers. Inmiddels is hij opgeklommen naar de vierde plek. Alleen Joop Zoetemelk, Wout Wagtmans en Gerrie Knetemann stonden voorlopig langer aan de leiding in de Tour de France dan de 26-jarige kopman van Alpecin-Fenix.

Van der Poel, die dankzij een waanzinnige prestatie in de tijdrit naar Laval , zijn gele leiderstrui wist te behouden, deelt de vierde plek met Wim van Est en Gerrit Voorting, twee iconen uit de jaren ’50. De volgende op lijst om te evenaren is Knetemann, die in totaal acht dagen het geel droeg.

Overzicht van de Nederlandse geletruidragers

1. Joop Zoetemelk – 22 dagen in het geel (1x 1971, 1x 1973, 4x 1978, 6x 1979, 10x 1980)

2. Wout Wagtmans – twaalf dagen in het geel (7x 1954, 2x 1955, 3x 1956)

3. Gerrie Knetemann – acht dagen in het geel (2x 1978, 1x 1979, 1x 1980, 4x 1981)

4. Mathieu van der Poel – vier dagen in het geel (2021)

Wim van Est – vier dagen in het geel (1x 1951, 1x 1955, 2x 1958)

Gerrit Voorting – vier dagen in het geel (1x 1956, 3x 1958)

6. Jelle Nijdam – drie dagen in het geel (1x 1987, 2x 1988)

Jan Raas – drie dagen in het geel (1978)

Teun van Vliet – drie dagen in het geel (1988)

9. Jan Janssen – twee dagen in het geel (1x 1966, 1x 1968)

Ab Geldermans – twee dagen in het geel (1962)

Gerben Karstens – twee dagen in het geel (1974)

Jacques Hanegraaf – twee dagen in het geel (1984)

Johan van der Velde – twee dagen in het geel (1986)

Mike Teunissen – twee dagen in het geel (2019)

15. Rini Wagtmans – één dag in het geel (1971)

Adrie van der Poel – één dag in het geel (1984)

Henk Lubberding – één dag in het geel (1988)

Erik Breukink – één dag in het geel (1989)

Aantal renners: 19

Aantal gele truien: 79