Slechte start voor Tadej Pogacar: topfavoriet komt ten val in neutralisatie Milaan San-Remo

Tadej Pogacar kende geen goede start in Milaan-San Remo. De klimmer van UAE Emirates kwam ten val in de neutralisatie, nog voor de officiële start dus. Pogacar zat echter snel weer op de fiets en lijkt met andere woorden in orde te zijn.

De renners vertrokken om 10.00 uur voor een nieuwe editie van Milaan-San Remo. Het peloton reed Abbiategrasso uit en op die wegen sloeg het noodlot toe voor topfavoriet Pogacar. De Sloveen kwam ten val in de neutralisatie. Daarna was er een beeld te zien waarop een fan wat vuiligheid van Pogacar zijn schouder veegde.

Veel lijkt er dus niet aan de hand voor de alleskunner, maar aangenaam is het niet. Vrijdag verraste Pogacar ook al, toen zei hij dat hij zichzelf niet zag als een favoriet voor de winst in Milaan-San Remo. “Nee, maar ik kan wel verrassen. De laatste beklimming (Poggio, red.) is niet zwaar genoeg om alleen te gaan.”

Lees meer: Tadej Pogacar verrast voor Milaan-San Remo: “Ik zie mezelf niet als favoriet”