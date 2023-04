Slecht nieuws voor Marc Soler: Spanjaard breekt duim bij val in Baskenland

Marc Soler zal woensdag niet meer aan de start verschijnen van de derde etappe van de Ronde van het Baskenland. De Spaanse klimmer van UAE Emirates kwam in de gevaarlijke finale naar Leitza ten val en heeft daarbij zijn duim gebroken.

De laatste kilometers van de tweede etappe verliepen in dalende lijn, over smalle en bochtige wegen, en dit leidde tot enkele valpartijen. Zo ging Marc Soler tegen de vlakte en de coureur werd na afloop afgevoerd naar het ziekenhuis. “Daar werd een gebroken duim vastgesteld. Hij zal later vanavond verder worden onderzocht. Beterschap, Marc!”, laat UAE Emirates weten via social media.

Voor Soler is het een flinke streep door de sportieve rekening, aangezien hij de laatste weken uitstekend op dreef was. In de voorbije Ronde van Catalonië eindigde hij namelijk als vierde in het algemeen klassement en afgelopen zaterdag liet hij zich nog opmerken in de GP Miguel Induraín.

Ide Schelling snelde in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland naar de zege, maar na afloop ging het vooral over de gevaarlijke finale. David Gaudu, de nummer drie in de daguitslag, was niet te spreken over de slotkilometers en ook ritwinnaar Schelling sprak van een gevaarlijke slotfase.

